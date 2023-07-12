معهد الإدارة العامة.. تفاصيل فتح باب التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية

تصدَّرَ معهد الإدارة العامة السعودي مؤشرات البحث العالمي "جوجل" عقب إعلانه عن فتح باب التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية، وهي برامج مكثفة مدفوعة بشهادات اجتياز معتمدة للرجال والنساء، تقام حضوريًا أو عن بعد.

يعد معهد الإدارة العامة من الهيئات الحكومية المستقلة في المملكة العربية السعودية، إذْ تم إنشاؤه في عام 1961 بموجب مرسوم ملكي من خلال الملك سعود بن عبدالعزيز.

موعد التقديم في معهد الإدارة العامة:

بدأ التقديم في معهد الإدارة العامة من أمس الثلاثاء 1444/12/23هـ (2023/7/11م) خلال الرابط الآتي: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/1/25هـ (2023/8/12م).

شروط التقديم في معهد الإدارة العامة:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي ولكن من أم سعودية.

- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة ممن يحملون شهادات الأقسام الآتية "العلوم الطبيعية، العلوم الإدارية والاجتماعية، العلوم الشرعية، أو المعاهد العلمية" بتقدير لا يقل عن جيد.

- أن يقوم المتقدم بإجراء اختبارات القدرات والاختبار التحصيلي من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم ولكن بشرط أن لا تتخطي مدة الاختبار 5 سنوات.

لا بد أن يمر عام على التقديم في حالة أن سبق للمتقدم الالتحاق بالبرنامج الخاص بالتخصص وتم استبعاده بسبب الغياب.

رسوم التقديم في معهد الإدارة العامة بالسعودية:

تصل رسوم الدراسة المتوقعة داخل معهد الإدارة العامة ما يصل لـ 300 دولار أمريكي، وأيضًا قد يصل الكثير من التخصصات الكبرى فيه لـ 1500 دولار أمريكي.

تفاصيل برنامج اللغة الإنجليزية العام "حضوري":

يحتوي البرنامج على مزايا عدة أهمها:

- اختبار تحديد المستوى.

- مناهج أوكسفورد.

- 5 مستويات دراسية.

- شهادة اجتياز لكل مستوى دراسي.

- 8 أسابيع لكل مستوى.

ويكون آخر موعد للتسجيل في البرنامج 12 أغسطس 2023، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 20 أغسطس 2023.

برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف "حضوري":

يتضمن البرنامج الكثير من المزايا ومنها:

- اختبار تحديد المستوى من 13 أغسطس حتى 16 من الشهر نفسه.

- مناهج ناشيونال جيوغرافيك.

- 4 مستويات دراسية.

- شهادة اجتياز لكل مستوى دراسي.

- 8 أسابيع لكل مستوى.

ويكون آخر موعد للتسجيل في البرنامج 12 أغسطس 2023، على أن يبدأ تنفيذ البرناج في 20 أغسطس من الشهر ذاته.

برنامج اللغة الإنجليزية عن بعد:

مزايا البرنامج:

- اختبار تحديد المستوى من 13 أغسطس حتى 16 من الشهر نفسه.

- مناهج أوكسفورد.

- 5 مستويات دراسية.

- شهادة اجتياز لكل مستوى دراسي.

- 8 أسابيع لكل مستوى.

ويكون آخر موعد للتسجيل في البرنامج 12 أغسطس 2023، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 20 أغسطس 2023.