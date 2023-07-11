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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة فرحة لتيسير الزواج

مبادرة فرحة لتيسير
مبادرة فرحة لتيسير الزواج

 زادت معدلات البحث على المحرك العالمي "جوجل" عن المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة فرحة لتيسير الزواج عقب إعلان بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن مد فترة تلقي طلبات التقديم في المبادرة بجميع محافظات الجمهورية.

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 وحول الحديث عن التقديم في مبادرة تيسير الزواج من بيت الزكاة، فقد أكد بيت الزكاة والصدقات المصري عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، أنه سيتم تلقي الطلبات لمدة أسبوع وذلك من اليوم الأحد الماضي وذلك نظرًا للإقبال الكبير على المبادرة.

 وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير الآتى الأوراق المطلوبة للتقديم في مباردة فرحة لتيسير الزواج:

 

- صورة البطاقة الشخصية للأب والأم.

- صورة البطاقة الشخصية للعروس.

- صورة شهادات الميلاد للأخوة والأخوات.

- صورة وثيقة زواج حديثة لم يمر عليها أكثر من 6 شهور.

- صورة عقد الإيجار.

- برنت تأمينات اجتماعية.

- صورة إيصال مرافق /كهرباء أو غاز أو مياه.

 

 أبرز المعلومات عن مبادرة فرحة لتيسير الزواج:

- سيمنح بيت الزكاة والصدقات المصري نقدية فورية للفتيات للمساعدة على إتمام الزواج.

 

- تقديم المساعدة المادية للفتاة عن طريق تجهيزها بالضروريات من جهازها.

 

- توظيف طاقات المجتمع في تيسير زواج الفتيات الفقيرات.

 

- رفع الكرب عن الأسر الفقيرة، ووقايتها من الغرق في الديون.

 

- الإسهام في نشر العفة في المجتمع، وتحقيق الأمن الاجتماعي.

 

- المساهمة في إتاحة الحياة الكريمة للمستحقين للمال الزكوى.

 

- يندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى تقديم المساعدات النقدية للفتيات كمساهمة من بيت الزكاة في شراء الأجهزة الكهربائية أو متطلبات بناء الحياة الأسرية.

 

 

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