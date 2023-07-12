Meta تتيح إجراء مكالمات فيديو باستخدام أفاتار كارتون

إنه لسر مكشوف أنه لا يحب الكثير من الناس مكالمات الفيديو، إلا إذا كنت تقابل طفلًا للمرة الأولى أو شيء من هذا القبيل. من يريد تمشيط شعره فقط للرد على الهاتف؟ استجابت Meta لصلواتنا وقدمت مجموعة أدوات تجلب الصور الرمزية للرسوم المتحركة إلى عالم مؤتمرات الفيديو.

تضع الشركة هذا على أنه "خيار ثالث" يقع بين مكالمة صوتية فقط ومكالمة فيديو كاملة. يمكنك المشاركة في محادثات الفيديو، ولكن ستكون الصورة الرمزية الخاصة بك التي يراها المشاركون الآخرون، مما يتيح لك حرية ارتداء قناع وجه فخم أو الاستلقاء في قذارة شقة غير مهذبة. الميزة متاحة الآن لمستخدمي Messenger و Instagram.

تركز Meta بشكل ثابت على نظام إنشاء الصور الرمزية الخاص بها، حيث أعلنت مؤخرًا أن المستخدمين قد صنعوا أكثر من مليار من الرسوم المتحركة الصغيرة.

يسمح منشئ الصورة الرمزية بمحاكاة رقمية شبه مثالية لوجهك وجسمك الفعليين. تم إنشاء النظام في الأصل للاستخدام في تطبيقات الواقع الافتراضي ولكنه انتقل منذ ذلك الحين إلى الهواتف الذكية وما شابه.

تجدر الإشارة إلى أن مُنشئ الصورة الرمزية يتيح لك إرفاق بعض الأرجل بشخصيتك الرقمية، لكن هذه الأرجل لن تظهر عند إجراء مكالمات فيديو (معذرة، أتباع صنم القدم الرقمية) تقول ميتا إنها تعمل باستمرار على تحسين نظام إنشاء الصورة الرمزية، باستخدام رسوم متحركة أكثر واقعية وملمسًا قادمة في المستقبل.

أيضًا، لا توجد قاعدة تنص على أن الصورة الرمزية الرقمية الخاصة بك يجب أن تبدو مثلك، لذلك لا تتردد في الاتصال بأصدقائك بالفيديو كلاما ناطق.