Meta تضيف أدوات الرقابة الأبوية إلى Messenger

أضافت Meta أدوات جديدة إلى مركز العائلة الخاص بها والتي ستسمح للآباء برؤية والتحكم في كيفية استخدام أطفالهم المراهقين لبرنامج Messenger. سيتمكنون الآن من عرض مقدار الوقت الذي يقضيه طفلهم على التطبيق، إلى جانب إعدادات الخصوصية والأمان الخاصة بهم.

سيتمكن الآباء والأوصياء من معرفة من يمكنه مراسلة أطفالهم ومن يمكنه رؤية قصصهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الحصول على إشعارات بالتغييرات التي تطرأ على قائمة جهات اتصال المراهقين وأي تغييرات يقوم بها طفلهم على إعدادات الخصوصية والأمان الخاصة بهم. إذا أبلغ طفلهم عن مستخدم إلى Meta، فيمكن للوالدين أيضًا الحصول على إشعار إذا اختار ابنهم المراهق مشاركة المعلومات معهم.

قال عملاق الشبكات الاجتماعية إن هذه ليست سوى الدفعة الأولى من أدوات الإشراف الأبوي القادمة إلى Family Center، وأنها تخطط لإضافة المزيد خلال العام المقبل. بينما يتم طرحها فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في الوقت الحالي، تعتزم Meta توسيع نطاق توفرها إلى مناطق أخرى حول العالم في الأشهر المقبلة.

لاحظ أن Facebook كان لديه ضوابط أبوية لـ Messenger Kids لسنوات، وهذه الأدوات مخصصة لتطبيق Messenger الرئيس، المخصص للآباء الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عامًا.

مقدار الوقت الذي يقضيه المراهق على Messenger



بصرف النظر عن هذه الأدوات الأبوية الجديدة، ستعرض Meta الآن إشعارًا للمراهقين عندما يقضون بالفعل 20 دقيقة على Facebook لحثهم على تعيين حدود زمنية يومية. بالنسبة إلى Instagram، يستكشف ميزة دفع جديدة تطلب من المراهقين إغلاق التطبيق إذا كانوا يمررون البكرات ليلاً.

وسعت Meta أيضًا ضوابطها الأبوية على Instagram لتُظهر للآباء عدد الأصدقاء المشتركين بين المراهقين والحسابات التي يتابعونها ويتبعونها. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى المراهقون إشعارًا جديدًا بعد قيامهم بحظر شخص ما، لتشجيعهم على إضافة والديهم للإشراف على حساباتهم.

ثلاث لقطات من Instagram على خلفية ملونة



لدى الشركة أيضًا بعض تحديثات الأمان التي لا تركز على المراهقين أيضًا. يتم طرح الوضع الهادئ، الذي يكتم جميع الإشعارات ويغير حالة ملف تعريف المستخدم، على Instagram حول العالم خلال الأسابيع القادمة.

كما أنها تختبر حاليًا بعض الميزات الجديدة التي تهدف إلى حماية مستخدمي Instagram من الرسائل المباشرة غير المرغوب فيها. يجب على المستخدمين الآن إرسال دعوة للاتصال بشخص لا يتابعهم قبل أن يتمكنوا من إرسال رسالة.

علاوة على ذلك، يمكنهم فقط إرسال دعوة واحدة في كل مرة ولا يمكنهم إرسال المزيد حتى يقبلها المستلم. دعوات طلبات الرسائل هذه عبارة عن نصوص فقط، مما يمنع المستخدمين من إرسال الصور أو مقاطع الفيديو أو الرسائل الصوتية إلى مستخدمين آخرين غير متصلين بهم.