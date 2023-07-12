وكيل الأزهر يشكر طلاب الشهادة الثانوية لالتزامهم بالتعليمات طوال الامتحانات

اختتم اليوم الأربعاء طلاب القسم العلمي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية بمادة التفسير، وسط هدوء واستقرار باللجان.



تلقت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

متابعة الإمام الأكبر لأعمال الامتحانات أسهمت فى نجاحها



توجه فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، بالشكر والامتنان لفضيلة الإمام الأكبر على توجيهاته المستمرة ومتابعته الدائمة والتي أسهمت في نجاح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

كما توجه بالشكر لقطاع المعاهد الأزهرية؛ قيادة ومعلمين وإداريين وعمال، على جهودهم المخلصة في ضبط الامتحانات، كما تقدم بخالص الشكر للطلاب والطالبات على التزامهم بالتعليمات خلال أعمال الامتحانات، واعتمادهم على أنفسهم، وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح.

مؤكدا أن هذا العام لم يشهد أي حالات تسريب.

وقد بدأ طلاب وطالبات القسم العلمي الامتحان في يوم السبت ٣/٦/٢٠٢٣، واختتموا الامتحانات في يوم ١٢/٧/٢٠٢٣، أدوا الامتحانات خلال هذه المدة في (١٧) مادة.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبا وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبا وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

يذكر ان أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية تنطلق السبت المقبل وذلك بقسميها العلمي والأدبي، ولمعاهد فلسطين الستة بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية.

بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر رفعت مراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية درجات الاستعداد القصوى

أكد فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنه تم اختيار المعلمين الذين سينتدبون لأعمال التصحيح بدقة وعناية شديدة، حتى تخرج أعمال تصحيح شهادات الثانوية الأزهرية على أكمل وجه، كما تم التنبيه على أن تكون أعداد الملاحظين مناسبة لـتصحيح نماذج الإجابات لـ 143 ألف طالب تقدموا لجميع الشهادات الأزهرية.