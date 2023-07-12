الحكومة تنفي تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

شائعات عديدة تتردد في مصر وتتصدى الحكومة المصرية لها وعلى رأسهم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وأخر تلك الشائعات الأنباء المتداولة بشأن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024.



وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024.



وأكدت الوزارة على أنه لم يتم تحديد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى الآن، مُوضحةً أنه سيتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).