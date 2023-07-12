إزالة 47 حالة تعد على مساحة 3 ألاف متر مباني بالشرقية

في المرحلة الثالثة للموجة الـ 21..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 47 حالة تعدي على مساحة 3 ألاف و 535 متر مباني و101 فدان و 18 قيراط بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 23 حالة تعدي على مساحة 3 ألاف و535 متر مباني و24 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 101 فدان و 18 قيراط و22 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.