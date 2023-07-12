مناورات صينية جنوب تايوان.. وتحليق 4 قاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن قواتها تعقبت 38 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية في محيط تايوان خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن القوات الجوية والبحرية الصينية أجرت مناورات واسعة النطاق شاركت فيها مقاتلات وقاذفات وسفن حربية إلى الجنوب والجنوب الغربي من الجزيرة.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أنها رصدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية دخول 32 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، من بينها مقاتلات ومروحيات وطائرات إنذار مبكر وغيرها، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه بكين ضغطها العسكري على تايبيه، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

تصعيد خطير

وكان من بين تلك الطائرات أيضا أربع قاذفات (إتش-6) قادرة على حمل رؤوس نووية حلقت إلى الجنوب من تايوان وفوق المحيط الهادي قبل العودة إلى الصين، وذلك وفقا لخريطة نشرتها وزارة الدفاع التايوانية.

كانت الوزارة قد قالت في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن طائرات القوات الجوية الصينية تعمل بالتنسيق مع السفن الصينية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة جنوبي الجزيرة، وإن أربع سفن حربية صينية شاركت في “دوريات الجاهزية القتالية”.

تكليف بالتصدي لهذه الأعمال التحريضية

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنَّ قوات الدفاع الوطني التايوانية راقبت الوضع عن كثب وتنفيذ تدابير استجابة لهذه الأنشطة، وأضافت أنه جرى تكليف طائرات الدفاع الجوي وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ البرية بالتصدي لهذه الأعمال التحريضية.

ولم يصدر أي تعليق من الصين بشأن هذه المناورات.

وتخضع جزيرة تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، تايبيه، أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد، وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

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