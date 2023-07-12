عاجل
عاجل.. موجة حر شديدة تضرب البلاد ودرجات الحرارة تتخطى الـ 45 القبة الحرارية تضرب مصر و6 دول.. تحذيرات شديدة وزير النقل: قريبًا تشغيل تجريبي مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية طراز (  RFI- 260)
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تنضم له بطاقة التموين ..التفاصيل الكاملة للكارت الذكي الموحد

بطاقات التموين
بطاقات التموين

تستعد وزارة التموين لإلغاء بطاقات الدعم واستبدالها بأخرى تعرف باسم "الكارت الموحد"، والذي تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات، وهيئة البريد، ليصبح بديلا لبطاقات التموين في تقديم كافة الخدمات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد.

txt

اقرأ غدًا بالوفد.. كارت موحد بديلًا لبطاقة التموين

txt

التموين تكشف حقيقة استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد

وتطبق "التموين تلك التجربة في محافظة بورسعيد، بدءًا من أول أغسطس القادم مستهدفًا أكثر من 500 ألف مواطن، مؤكدة أن الكارت سيتم تعميمه على باقي المحافظات، حيث تم الانتهاء من فتح حوالي 500 ألف حساب للمواطنين بالبريد في بورسعيد جاهزة للتفعيل.

طرق التقديم على الكارت الذكي الموحد

 يحصل المواطن علي "الكارت الموحد " من خلال عدد من الخطوات 

-  يقوم المواطن  بفتح حساب شخصي في هيئة البريد، متضمنًا البيانات الأولية للمواطن.

 - يتم التقديم ببطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

 - الكارت مزود ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى صاحبها.

خدمات الكارت الذكي الموحد

يقدم الكارت حزمة كبيرة من الخدمات للمواطنين، والتي ستبدأ بتقدم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل تقديم باقي خدمات المواطن من صرف المعاشات، أو استخدامه في المواصلات، أو البنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية.

"الكارت الموحد" يتمتع بدرجة عالية جدا من التأمين، حيث إنه مؤمن بواسطة إحدى الشركات للأمن السيبراني ضد الهجمات الرقمية والاختراق أو التزوير، ويصعب تزويره أو اختراقه حفاظا على حقوق المواطن ووصول الدعم لمستحقيه.

ويعد الكارت الذكي متعدد الأغراض والخدمات، سيشمل كمرحلة أولى تقديم خدمات التموين، وسيكون بديلا للبطاقات التموينية، وتم تجربته في صرف الخبز المدعم والسلع التموينية.

مواد متعلقة

التموين تطرح لحوم بأسعار مخفضة.. 31 سلعة وصنف على البطاقات

التموين تضبط ٢٠٠ طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح

التموين .. تحدد شروط استخراج بطاقات بدل تالف أو فاقد

التموين: صرف استعاضات شهر يوليو لمنافذ صرف السلع
الجريدة الورقية