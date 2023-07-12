تنضم له بطاقة التموين ..التفاصيل الكاملة للكارت الذكي الموحد

تستعد وزارة التموين لإلغاء بطاقات الدعم واستبدالها بأخرى تعرف باسم "الكارت الموحد"، والذي تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات، وهيئة البريد، ليصبح بديلا لبطاقات التموين في تقديم كافة الخدمات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد.

وتطبق "التموين تلك التجربة في محافظة بورسعيد، بدءًا من أول أغسطس القادم مستهدفًا أكثر من 500 ألف مواطن، مؤكدة أن الكارت سيتم تعميمه على باقي المحافظات، حيث تم الانتهاء من فتح حوالي 500 ألف حساب للمواطنين بالبريد في بورسعيد جاهزة للتفعيل.

طرق التقديم على الكارت الذكي الموحد

يحصل المواطن علي "الكارت الموحد " من خلال عدد من الخطوات

- يقوم المواطن بفتح حساب شخصي في هيئة البريد، متضمنًا البيانات الأولية للمواطن.

- يتم التقديم ببطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

- الكارت مزود ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى صاحبها.

خدمات الكارت الذكي الموحد

يقدم الكارت حزمة كبيرة من الخدمات للمواطنين، والتي ستبدأ بتقدم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل تقديم باقي خدمات المواطن من صرف المعاشات، أو استخدامه في المواصلات، أو البنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية.

"الكارت الموحد" يتمتع بدرجة عالية جدا من التأمين، حيث إنه مؤمن بواسطة إحدى الشركات للأمن السيبراني ضد الهجمات الرقمية والاختراق أو التزوير، ويصعب تزويره أو اختراقه حفاظا على حقوق المواطن ووصول الدعم لمستحقيه.

ويعد الكارت الذكي متعدد الأغراض والخدمات، سيشمل كمرحلة أولى تقديم خدمات التموين، وسيكون بديلا للبطاقات التموينية، وتم تجربته في صرف الخبز المدعم والسلع التموينية.