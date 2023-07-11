اقرأ غدًا بالوفد.. كارت موحد بديلًا لبطاقة التموين

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "كارت موحد بديلًا لبطاقة التموين".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

فض دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب

إلغاء إعفاءات الدولة في الأنشطة الاقتصادية

استراتيجية وطنية للأمن الغذائي واستحداث فئات جديدة لتكافل وكرامة

السيسي يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023- 2024

الجامعة العربية تطالب بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للفلسطينيين

قريبا طرح أراض جديدة للاستثمار السياحي

104.5 مليون نسمة سكان مصر

الجيش السوداني يكبد الحركة الشعبية خسائر فادحة

بوتين يستعين بالدولفين في البحر الأسود

قبل لقاء القمة الأهلي يطلب تسلم درع الدوري والزمالك يعلن الطوارئ.

بأي ذنب قتلت.. "ولاء" عذبها زوج الأم كيًا بالنار وضربها بالخرطوم