برونو سافيو يحرز هدف عالمي مع بوليفار في أول ظهور بالدوري (فيديو)

استطاع البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي السابق، وبوليفار الحالى تسجل هدفًا عالميًا بعد مشاركته كبديل بالدقيقة الـ 82 فى أول ظهور بعد عودته لصفوف النادى البوليفي.

وفازفريق الكرة الأول بنادى بوليفار البوليفي برباعية نظيفه على حساب فريق ليبرتاد جران مامور في كأس رابطة المحترفين البوليفي.

وحصل برنو سافيو على جائزة رجل المباراة بعد تقديمه مستوى مميز وأكثر من رائع خلال الوقت الذى شارك فيه بالإضافة إلى لمساته التى ساهمت فى صناعة الفارق خلال مجريات اللقاء.

وعاد سافيو إلى صفوف فريق بوليفار البوليفي عقب فسخ عقده مع النادي الأهلي في الأيام الماضية، بعدما رحل عن صفوف القلعة الحمراء، لعدم إقتناع السويسري مارسيل كولر لأسباب فنية.

برنو سافيو يبعث برسالة تهنئة الى النادى الأهلي بعد تتويجه بالدوري

وبعث البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي السابق وبوليفار البوليفي الجديد رسالة تهنئة إلى المارد الأحمر بعد تتويجه رسميا بلقب الدوري المصري.

وقال سافيو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد كان موسمًا لا يُنسى".

وأضاف:"شكرا جزيلا للأهلي على كل شيء".

واختتم: "أنهيت الموسم العام بلقب آخر. مبروك للجميع".

فيديو.. أول هدف ل برونو سافيو بعد العودة لناديه القديم بوليفار في بوليفيا