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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

انفرد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، بتفاصيل عقد إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي مع الأهلي، في ظل اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الأهلي بشكل رسمي.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اللاعب وقع لمدة 4 سنوات على الأهلي يحصل خلالهم على راتب الفئة الأولى الذي يصل إلى 16 مليون جنيه في الموسم"

واختتم: "اللاعب لو جاله اي اعلانات الطبيعي ان النادي ياخد نسبة ولكن في حالة امام عاشور الاهلي لن يحصل على شئ اللاعب سيحصل على قيمة العقود الاعلانية بالكامل"
 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127

 

 يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك، لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، الذي يحتل الأحمر صدارته برصيد 72 نقطة، بينما يأتي الزمالك رابعًا بـ 56 نقطة.

 ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية، في تمام الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس المقبل 13 يوليو الجاري.

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