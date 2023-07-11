عاجل
د. السيد البدوي يكشف أسرار 2013.. الحكومة وفدية والرئيس إخواني بفرمان أمريكي ابنة إيمان البحر درويش تكشف حقيقة الحالة الصحية لوالدها.. ادعوله (فيديو) لحظات مرعبة.. تحطم طائرة ركاب وعلى متنها 50 شخصًا (فيديو)
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لحظات مرعبة.. تحطم طائرة ركاب وعلى متنها 50 شخصًا (فيديو)

تحطم طائرة بالصومال
تحطم طائرة بالصومال

لحظات مرعبة رصدتها كاميرات مراقبة، لتحطم طائرة ركاب بشكل مروع أثناء هبوطها اليوم الثلاثاء في مطار مقديشو بالصومال.

txt

تحطم طائرة مسيرة للتحالف في جنوب كركوك بالعراق

txt

روسيا.. مصرع شخصين بعد تحطم طائرة في مقاطعة موسكو

وسجلت الكاميرات انحراف الطائرة على مدرج المطار واصطدامها بحواجز محيطة بالمدرج، وتطايرت أجزاء من هيكل  الطائرة.

 

تحطم طائرة صومالية 

وقالت وزيرة النقل والطيران المدني الصومالية فردوسه عثمان عيغال، أن شخص أصيب جراء انحراف طائرة مدنية بمطار آدم عبدالله الدولي في العاصمة مقديشو، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وأوضحت الوزيرة أن "الطائرة كانت قادمة من مدينة غروي عاصمة ولاية بونتلاند الإقليمية،  وعلى متنها 50 راكبًا وانحرفت عن مسارها في مدرج المطار".

 

وذكرت هيئة الطيران المدني الصومالية، أن تحطم طائرة ركاب مدنية أثناء هبوطها في مطار مقديشو الدولي.

وبحسب وزيرة النقل الجوي، فإن الطائرة كانت تقل نحو 50 شخصا. وأفادت تقارير محلية صومالية أن السلطات لا تزال غير متأكدة من سبب خروج الطائرة عن المدرج.

 

مواد متعلقة

مصرع 6 أشخاص إثر تحطم طائرة واحتراقها فى حقل جنوب كاليفورنيا

روسيا.. مصرع شخصين بعد تحطم طائرة في مقاطعة موسكو

تحطم طائرة عسكرية بالهند

تحطم طائرة إسعاف في فولجوجراد الروسية ووفاة قائدها

تحطم طائرة مسيرة للتحالف في جنوب كركوك بالعراق
الجريدة الورقية