لحظات مرعبة.. تحطم طائرة ركاب وعلى متنها 50 شخصًا (فيديو)

لحظات مرعبة رصدتها كاميرات مراقبة، لتحطم طائرة ركاب بشكل مروع أثناء هبوطها اليوم الثلاثاء في مطار مقديشو بالصومال.

وسجلت الكاميرات انحراف الطائرة على مدرج المطار واصطدامها بحواجز محيطة بالمدرج، وتطايرت أجزاء من هيكل الطائرة.

تحطم طائرة صومالية

وقالت وزيرة النقل والطيران المدني الصومالية فردوسه عثمان عيغال، أن شخص أصيب جراء انحراف طائرة مدنية بمطار آدم عبدالله الدولي في العاصمة مقديشو، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت الوزيرة أن "الطائرة كانت قادمة من مدينة غروي عاصمة ولاية بونتلاند الإقليمية، وعلى متنها 50 راكبًا وانحرفت عن مسارها في مدرج المطار".

وذكرت هيئة الطيران المدني الصومالية، أن تحطم طائرة ركاب مدنية أثناء هبوطها في مطار مقديشو الدولي.

نجا جميع من فيها بأعجوبة .. مشاهد مروعة للحظة تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار مقديشيو في الصومال. pic.twitter.com/ngleKUsh53 — مصدر (@MSDAR_NEWS) July 11, 2023

وبحسب وزيرة النقل الجوي، فإن الطائرة كانت تقل نحو 50 شخصا. وأفادت تقارير محلية صومالية أن السلطات لا تزال غير متأكدة من سبب خروج الطائرة عن المدرج.