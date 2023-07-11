ماذا يحدث للجسم عند أكل البطاطس يوميًا؟.. طبيب يكشف مفاجأة

احتلت البطاطس المرتبة الأولى باعتبارها أكثر الخضراوات استهلاكًا نظرًا لما تحتويه من فيتامينات وعناصر أساسية لبناء الجسم، فعلى الرغم من سمعتها غير الصحية في كثير من الأحيان، إلا أن الأطباء ينصحون بتناولها.

فوائد أكل البطاطس

ووفقا لما نشره موقع "eatingwell"، أوضح الأطباء ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس، وفيما يلي نستعرض أبرز فوائدها الصحية.

فوائد أكل البطاطس

1- مد الجسم بالألياف

أكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن حبة بطاطس بدون قشر توفر بضع جرامات من الألياف ، لكن تناول القشرة مع البطاطس سيضيف جرامًا آخر من الألياف، مما يساعد في الوصول إلى الكمية الموصى بها من الألياف وهي25 إلى 38 جرامًا في اليوم، مما يجعلك أقل عرضة للإصابة بالإمساك عند تناول البطاطس مع القشرة.

2- الشعور بالشبع لفترة أطول

يؤثر شكل البطاطس الذي تتناوله على الشعور بالشبع، وقد يكون هذا مرتبطًا بكيفية تغيير نشا البطاطس لبنيتها بعد الطهي، وينتج عن سلق البطاطس نشويات قابلة للهضم ومقاومة ببطء ، مما يؤخر عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، عندما تشمل وجباتك البطاطس فقد تشعر بالشبع والرضا لفترة أطول.

3- تحسين صحة الأمعاء

تحتوي البطاطس الكاملة على نشا مقاوم ، يتم تخميره بواسطة البكتيريا الموجودة في القولون، هذا يعني أنها من البريبايوتيك ، لذا فهي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء، كما يساعد تناول البطاطس الكاملة وغيرها من المصادر الغذائية للبريبايوتكس مثل الثوم، في الحفاظ على ميكروبيوم صحي، وتحسين الهضم ودعم صحة المناعة.

4- الحفاظ على ضغط الدم

البطاطس غنية بالبوتاسيوم، وهو معدن يدعم أعصابك وعضلاتك وكليتيك وقلبك، يلعب البوتاسيوم أيضًا دورًا رئيسيًا في تنظيم ضغط الدم، توفر حبة بطاطس مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم.