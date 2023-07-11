"الناتو" يخذل أوكرانيا ويرفض ضمها للحلف

يبدو أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بات أمرًا مستحيلًا في الوقت الراهن، وأن كل ما يفعله الناتو ما هو إلا خديعة لتضيع الوقت وهذا ما صرح به ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكيز.

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وقال بودولياك، اليوم، إن القيادة الأوكرانية كانت تعلم أن البلاد لن تتلقى دعوة للانضمام إلى حلف الناتو، مضيفًا “لا أحد باستثناء أوكرانيا مستعد لمواجهة هذه التحديات وتحمل المسؤولية.. كنا نعلم أن الناتو لن يتخذ سوى الخطوات الأولى: برنامج طويل الأمد ورفض خطة عمل البحر المتوسط".

انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ستولتنبرج، أمين عام الناتو، أن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو في الوقت الراهن، متابعًا: “الناتو سيساعد أوكرانيا على الانتقال إلى الأسلحة الحديثة.. غدًا سنعلن عن حزمة دعم تُقرب أوكرانيا وسنقدم حزمة مساعدات متكاملة تمهد طريق أوكرانيا نحو الحلف”.

وأضاف أمين عام الناتو: “سنشكل مجلسًا خاصًا بأوكرانيا من الحلف وسنقدم حزمة دعم للتشغيل البيني بين قوات الناتو وأوكرانيا، وأن مجلس الناتو - أوكرانيا خطوة مهمة نحو عضوية كييف في الحلف”.



وأشار أمين عام الناتو، إلى أن “بعض دول الحلف قد توفر طائرات إف-16 للجيش الأوكرانين وسيكون لدينا 300 ألف جندي في أعلى درجات الجاهزية”.

وأوضح أمين عام الناتو، أن “الإنفاق الدفاعي سيزداد 8.4 في المئة خلال العام الجاري”، مشيرًا إلى أن “11 حليفًا تخطوا نسبة 2% الخاصة بالإنفاق الدفاعي”.

