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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

روسيا تكشف حجم خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية الحرب

ارشيفية
ارشيفية

أعلن الجيش الروسي عن خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية الحرب، إذ أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم، أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف جندي وثلاثة آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.

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وقال شويجو: “لإيجاز بعض النتائج، فإن ما تم تحقيقه لهذا الأمر تم نشره وإعلانه على نطاق واسع، حيث أطلقوا عليه اسم الهجوم المضاد، وقد بلغت خسائر العدو منذ 4 يونيو أكثر من 26 ألف جندي وثلاثة آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة".

روسيا تكشف حجم خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية الحرب 

ودمر الجيش الروسي أكثر من 1.2 ألف دبابة وعربة مصفحة، مضيفا أن قيادة كييف بالغت في موضوع الهجوم وزادت من حدته لدرجة أن ثلث العالم كان ينتظر بدء قمة الناتو في فيلنيوس في 11 يوليو.

وفي وقت سابق من اليوم، قال شويجو، إن القنابل العنقودية لدي روسيا أكثر فاعلية من التي لدى الأمريكيين.

وأكد وزير الدفاع الروسي، أنه إذا استخدمت الذخائر العنقودية الأمريكية على أراضي روسيا سترد موسكو عليها بالمثل.

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