سمير عثمان: حسام حسن الوحيد القادر على الصعود بمصر لكأس العالم

تحدث الحكم الدولي السابق سمير عثمان، عن تاريخ اللاعب الكبير حسام حسن وإنجازاته على المستوى الدولي، مؤكدا أنه الوحيد القادر على الصعود بمنتخب مصر لكأس العالم.

وأكد الحكم الدولي أن حسام حسن هو الرجل المناسب لتدريب المنتخب لأنه رجل حماسي بشكل غير طبيعي ويجب أن يدرب منتخب مصر، ومصر لن تذهب كأس عالم إلا من خلال الكابتن حسام.

مواقف لسمير عثمان مع حسام حسن

حسام حسن

وقال سمير عثمان الحكم الدولى السابق: حظي حلو لأني حكمت لحسام حسن في الملعب وهو لاعب ومدرب، لما كان لاعبا في الزمالك والمصري ، وفي إحدى المباريات كمدرب المصري ضد طلائع الجيش النتيجة كانت (2-1) والجو كان هادئا وفجأة وجدته بيزعق في اللعيبة بتاعته العبوا ودب حماس غير طبيعي ووجدت المباراة خلصت (4-1).

وحكى موقفا اخر قائلا: حدث في إحدى المباريات شد وجذب بيننا ونزل الملعب وقال لي (لو رجل وقف المباراة) وقمت بطرده هو وتوأمه إبراهيم لأنه انفعل عليّ أيضا، وأيضا كابتن عماد المندوه انفعل علي وطردته، ولكن الموضوع مر بسلام وتصالحنا بعد ذلك.

تاريخ حسام حسن

حسام حسن

في عام 1984 بدأ مسيرته الكروية مع الأندية بالأهلي المصري ولعب فيه حتى عام 1990 شارك في 107 مباراة وسجل 41 هدف، وفي موسم 1991/1990 انتقل إلى باوك سالونيكا اليوناني لعب معهم 21 مباراة وسجل 6 أهداف.

بينما في موسم 1992/1991 انتقل إلى نادي نادي نوشاتل زاماكس السويسري لعب معهم 11 مباراة وسجل 7 أهداف، منهم رباعية في مرمي سلتيك الإسكتلندي في كأس الاتحاد الأوروبي الدوري الأوروبي حالياً، وهو ضمن أربعة لاعبين فقط على مر التاريخ أحرزوا أربعة أهداف في مباراة واحدة في بطولة لأندية أوروبا.

بعد تألقه السريع مع باوك تلقى عرضاً من لاتسيو الإيطالي، إلا أنه نظراً لمعاناة ناديه الأهلي في الدوري المحلي طلبه مسؤولو النادي ليعود في عام 1992 وتعود معه البطولات حيث لعب معهم حتى عام 1999 شارك في 194 مباراة وسجل 96 هدف.

وفي عام 2006 انتقل للعب مع نادي الترسانة المصري، وبعد ذلك إلى نادي الاتحاد السكندري لكنه قام بفسخ عقده مع النادي الساحلي في أواخر 2007.