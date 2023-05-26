حقيقة رحيل أوسوريو وتولي حسام حسن تدريب الزمالك

شهدت الفترة الأخيرة أنباء برحيل المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وتعيين المدير الفني الأسبق للفريق حسام حسن، ليكون في القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة.

ارتفعت أصوات في الفترة الأخيرة تنادي برحيل أوسوريو الذي فشل في إنقاذ الفارس الأبيض من موقفه بعد رحيل فيريرا، وتراجع مستوى الفريق.

ارتبط اسم المدرب الكولومبي أوسوريو بتدرب فريق كلوب أمريكا المكسيكي خلفا للمدرب فيرناندو أورتيز، والذي ارتبط اسمه لتدريب فريق مونتيري المكسيكي، والذي رحل بعدما خسر في نصف نهائي مرحلة كلاوسورا الدوري المكسيكي من شيفاز جوادالاخارا.

حقيقة رحيل أوسوريو عن تدريب الزمالك:

وضعت اللجنة الفنية في الزمالك اسم المدرب حسام حسن ضمن الأولويات في حالة رحيل أوسوريو عن تدريب الفريق، لكن الجهاز الإداري لم يتخذ القرار النهائي حتى الآن مع المدرب الكولومبي أوسوريو، كما أنها لم تستقر على اسم حسام حسن ليكون البديل.

من بين الأسماء المرشحة أيضًا لتدريب الزمالك خلفًا لـ أسوريو في الفترة المقبلة هو خالد جلال المدرب الأسبق للفريق أيضًا.

موقف أوسوريو من الرحيل عن الزمالك:

أكد أوسوريو أنه لم يدخل في أي حديث مع مسئولى الزمالك بشأن فسخ التعاقد أو الرحيل في أى فترة خلال الموسم الحالي، وأعرب المدرب الكولومبي عن سعادته واستقراره داخل الفارس الأبيض وليس لديه أى مشكلة.

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن فيوتشر الثالث في الترتيب، ويأمل في الحفاظ على المركز الرابع للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" بالموسم المقبل 2023-2024.