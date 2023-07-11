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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين وبيلاروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

الصين وبيلاروسيا
الصين وبيلاروسيا

 

بحث نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو قوه تشونج والنائب الأول لرئيس وزراء بيلاروس نيكولاي سنوبكوف، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون الزراعي بشكل نشط وتعميق التعاون المحلي والتعزيز المشترك لتطوير مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والأمن والتعليم والثقافة والسياحة والتفتيش الجمركي والحجر الصحي.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الحكومية للتعاون بين البلدين  حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.

 

وقال ليو إن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصالحة في جميع الأحوال من قبل رئيسي الدولتين في سبتمبر الماضي قد أعطى زخما قويا للتعاون الثنائي.

 

من جانبه، قال سنوبكوف إن بيلاروسيا مستعدة للعمل مع الصين لتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات ودفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد وتعزيز التنمية المشتركة للبلدين.

 

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