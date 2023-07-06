الصين تستقبل سفنًا حربية روسية.. تبادلات وثيقة وتفاعلات متكررة

استقبلت الصين سفينتان تابعتان للبحرية الروسية كانتا قد أبحرتا في وقت سابق في مضيق تايوان وبالقرب من جزيرة أوكيناوا اليابانية، فيما تعيد الدولتان تأكيد علاقاتهما العسكرية وسط الحرب الروسية في أوكرانيا.

ووصلت فرقاطتا حقبة الحرب الباردة غرومكي وأوتليشني إلى المركز المالي شانغهاي، أكبر مدينة وميناء في الصين، يوم الأربعاء في زيارة تستغرق سبعة أيام، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

بعد الوصول إلى الميناء، ستجري السفينتان تدريبات مشتركة مع نظيراتهما الصينيات تركز على الاتصالات من سفينة إلى أخرى، والمناورة في التشكيل، والتفتيش والإنقاذ البحري، حسبما أفادت القناة العسكرية للتلفزيون الحكومي يوم الخميس.

تدريبات ومناورات حربية مشترك

تأتي الزيارة في أعقاب اجتماع عقد الاثنين في بكين بين وزير الدفاع الصيني وقائد البحرية الروسية، وهي أول محادثات عسكرية رسمية بين الجارتين الصديقتين منذ تمرد قصير الأمد قامت به مجموعة فاجنر.

وقال وزير الدفاع الوطني لي شانغفو للأميرال الروسي نيكولاي يفمينوف إن الصين تأمل في زيادة التبادلات والتدريبات المشتركة وأشكال التعاون الأخرى لتعزيز العلاقات الدفاعية "للوصول إلى مستوى جديد"، وفقا لوزارة الدفاع الصينية.

ونقلت الوزارة عن لي قوله إن "البحريتين الصينية والروسية لديهما تبادلات وثيقة وتفاعلات متكررة، ومن المأمول أن يعزز الجانبان الاتصالات على جميع المستويات، وينظمان بانتظام تدريبات مشتركة ودوريات مشتركة ومناورات حربية مشتركة".

ولدى الصين أكبر قوة بحرية في العالم من حيث عدد الهياكل وتتفوق بشكل كبير على البحرية الروسية من حيث الحجم والقدرة التقنية.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أكثر من 80 في المئة من التجارة بين روسيا والصين تتم بالروبل الروسي واليوان الصيني، مشيرًا إلى أن مستوى التجارة بين روسيا ودول منظمة شنغهاي ازداد خلال العام الماضي.

وقال بوتين متحدثا في قمة مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون": "أكثر من 80 في المئة، من المعاملات التجارية بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية تتم بالفعل بالروبل واليوان".

وأشار إلى أن تجارة روسيا مع الدول الأعضاء في المنظمة، زادت أكثر من الثلث، خلال العام الماضي، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 263 مليار دولار.

ووفقًا للجمارك الصينية، فقد نمت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3 في المئة، في عام 2022، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 190.271 مليار دولار.

وخلال هذه الفترة، صدّرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 76.122 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.8 في المئة مقارنة بعام 2021، بينما زادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 43.4 في المئة، لتصل قيمتها إلى 114.149 مليار دولار.

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