أحمد حسن يُعلنها: أندرلخت يستهدف إبراهيم عادل

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق ، عن أن قائد منتخب مصر الأولمبي وبيراميدز إبراهيم عادل، نجح في لفت الأنظار إليه، بعد تقديمه مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة سواء محليًا أو علي مستوي المنتخب الوطني الأولمبي.

وتحدث أحمد حسن فى تصريحات تلفزيونية، حيث قال:" بالطبع أندرلخت البلجيكي قام بالاستفسار مني عن موقف إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي بعد تألقه فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام".

وتابع حسن:" جميع الجرائد والمواقع الإلكترونية فى بلجيكا تتحدث عن موهبة ابراهيم عادل والتألق الكبير مع المنتخب الأولمبي المصري فى أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وأضاف:" نجم بيراميدز قادر على النجاح فى أوروبا لأن مستواه مع التطور أيضا سيكون له شأن كبير حال الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي نجح في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، ووصل للمباراة النهائية أمام المغرب ولكن خسر اللقب بهدفين مقابل هدف.