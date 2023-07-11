علي معلول يعلق على تتويج الأهلي بالدوري: "عاد لبيته"

علق الظهير الأيسر التونسي علي معلول، لاعب الأهلي، على تتويج فريقه ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 43 في تاريخه، بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد.

وأكد معلول أن لقب الدوري عاد لبيته ومكانه الطبيعي مرة أخري، كما توجه بالشكر لزملاؤه والجهاز الفني والجماهير، مشيرًا إلى أن عشاق المارد الأحمر السند والداعم للفريق بشكل مستمر.

وقال معلول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله التتويج بلقب الدوري، وعودته لبيته ومكانه الطبيعي".

تعليق علي معلول على تتويج الأهلي بالدوري

وأضاف الدولي التونسي: "مبروك لكل زملائي والجهاز الفني والإدارة، ولكل جماهير النادي الأهلي، أنتم السند والداعم لنا دائمًا".

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في الحصول على لقب الدوري المصري، بعد غياب موسمين، حيث توج به الزمالك النسختين الماضيتين.