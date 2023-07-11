اقتصادي يعدد المزايا.. ما الجديد في الرخصة الذهبية؟

"الرخصة الذهبية"، آلية جديدة اعتمدتها الهيئة العامة للاستثمار، للتخفيف عن المستثمرين وجذب المستثمرين في كافة القطاعات، ومنذ طرحها منذ أكثر من 6 أشهر كانت كافة التصريحات من قبل شركات الاستثمار والمسئولين، أن الرخصة الذهبية هي فرصة وبداية جديدة.

ما هو الجديد في "الرخصة الذهبية"؟

الرخصة الذهبية

والرخصة الذهبية، بمثابة الحل السحري للمستثمرين في مصر، وستوفر الكثير من الفرص للاستثمار في مصر.

تتوسع الدولة المصرية في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيدًا من الاستثمارات، وتفكر الحكومة في منح الحوافز لدعم وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، وهو ما أكد به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.

وفي حوار سابق لـ"بوابة الوفد" مع الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، أكد أن الرخصة الذهبية ستقدم الكثير من الحلول للاستثمار في مصر، منوهًا على أنها تعرف بـ"الشباك الواحد"، وإصدار الرخصة الذهبية في مجال الاستثمار ستكون الباب الحقيقي لحذب الكثير من الاستثمارات المحلية والدولية، وتجعل بيئة الاستثمار في مصر سلسة بشكل كبير، من خلال تيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية.

ونوة بأنها ستوفر الكثير من الوقت على المستثمرين وأصحاب المشاريع والاستثمارات التي سيتم تنفيذها على الأراضي المصرية، مشددًا على أن هذه الرخصة يحصل عليها الشركات بمختلف قيم الأسهم بها، سواء كانت شركة ضخمة أو شركة منشئة حديثًا.

وتوفر الرخصة الذهبية توفر الكثير من الامتيازات للمستثمرين في القطاعات المختلفة، إذ أن الرخصة الذهبية توفر السرعة.