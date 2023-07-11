الحظ أبرز أسلحة الأهلي هذا الموسم قبل القمة أمام الزمالك

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية بشكل عام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقر لها الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلى الرغم من حسم الأهلي درع الدوري رسميًا هذا الموسم، بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا 1-2، أمس الإثنين في الجولة 33 قبل الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم، ليحقق الأهلي لقب الدوري للمرة 43 في تاريخه، واستعاد الدرع بعد غياب في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الزمالك.

وبعد تتويجه بلقب الدوري يكون الأهلي وصل هذا الموسم إلى اللقب رقم 5 بعد الفوز بالسوبر المصري مرتين، وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

وقف الحظ بجانب الأهلي هذا الموسم بشكل كبير وظهر هذا جليًا في أكثر من مناسبة (دون التقليل من أحقية الأهلي ولاعبيه في تحقيق الألقاب واحدًا تلو الآخر) لكن دائمًا ما صاحب الأحمر بعض اللحظات التي كانت بمثابة نقطة تحول في مشواره هذا الموسم، ونلخصها في السطور التالية.

المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

حالف الأهلي الحظ بشكل كبير منذ البداية في الشماركة بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، خاصة بعد إنهاء الموسم الماضي مركز ثالث خلف الزمالك وبيراميدز، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن موافقة الاتحاد الإفريقي للعبة "الكاف"، على مشاركة الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا وبيراميدز وفيوتشر بكأس الكونفدرالية.

وكان اتحاد الكرة المصري قد حدد الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في هذا الموسم، وبيراميدز وفيوتشر للمشاركة في الكونفدرالية، بناء على نتائج الدور الأول من مسابقة الدوري، رغم طلب بيراميدز بالمشاركة قوبل بالرفض من الكاف والتأكيد على أن قرار ترتيب فرق الدوري المصري في حالة عدم انتهائه شأن داخلي لاتحاد الكرة.

أطهر الطاهر وركلة التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا

شهد دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا معاناة الأهلي للتأهل في المجموعة الثانية بجوار صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، حيث كان الأحمر قاب قوسين أو أدنى من الخروج بدور المجموعات عندما واجه صن داونز نظيره الهلال في السودان وكان فوز الأخير كفيلا بطرد الأهلي من هذا الدور، حتى جاءت ركلة جزاء للهلال في الدقيقة الأخيرة من اللقاء وأهدرها أطهر الطاهر بغرابة ليشعل حماس المارد الأحمر ويدك شباك الفريق السوداني بثلاثية في القاهرة ويتأهل بجدارة ويتوج باللقب.

حسم لقب الدوري المصري

في الوقت الذي يتجهز فيه الأهلي لحسم لقب الدوري أمام الزمالك، تم حسم اللقب تلقائيًا بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا وتوقف رصيده عند النقطة 67 في المركز الثاني بجدول الترتيب وتتبقى له مبارتان فقط، إذ يتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 75 نقطة ولديه 5 مباريات وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز.

جاء تتويج الأهلي بدرع الدوري ليواصل موسمه الأكثر من رائع بعد حصد لقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية، ليسجل مشاركته رسميًا بكأس العالم للأندية، كما يواصل في كأس مصر وينتظر مواجهة الداخلية في دور الـ16.