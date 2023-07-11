الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل سرقة عاطل وزوجته محتويات شقة طبيب فى بنها 

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تباشرالنيابة العامة  الأجهزة الأمنية بالقليوبية، التحقيق  مع  المتهمين بسرقة محتويات شقة سكنية ملك أحد الأطباء، بمنطقة أتريب دائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية .

 

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تفاصيل سرقة محتويات شقة سكنية ببنها 

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل شقته بمنطقة أتريب.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سرقة بعض محتويات شقة سكنية بمنطقة أتريب ملك "إسلام. م"، طبيب بشري، 44 سنة، والمسروقات عبارة عن "شاشة تلفاز، وبعض الملابس، وأواني الطهي، وأشياء أخرى"، وذلك عقب عودته من السفر للعمل بإحدى الدول العربية.

تحريات الأمن حول  سرقة محتويات شقة سكنية ببنها 

وكشفت التحريات أن الشقة مغلقة تمامًا بكالون ولا توجد ثمة آثار كسر بالباب، ويرجح دخول المتهمين من خلال مفتاح مصطنع.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة جيران المجني عليه، عاطل وزوجته، وجرى ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، عن طريق تجربة بعض المفاتيح المصطنعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات والتحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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