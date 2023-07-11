نائب محافظ القاهرة تبحث سبل دعم وتوفير فرص العمل لسيدات مدينة الاسمرات

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا لبحث سبل التعاون المشترك لدعم وتوفير فرص العمل بمدينة الأسمرات لتدعيم سيدات الاسمرات من خلال دراسة مقترح اقامة مصنع يتم تدعيمه بالايدى العاملة الماهرة المدربة على اعلى مستوى من سيدات الاسمرات و بتقديم كل اوجه الدعم للتشغيل والاستدامة من اجل تحقيق الهدف الذي سيتم انشاءه من اجله .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن حي الاسمرات يشهد نشاطا ملحوظا ومميزا فيما يتعلق بملف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لتحقيق المبدأ الذي انشأ من اجله بتقديم كافة الخدمات ذات الجودة العالية كمناطق مطورة بديلة للعشوائيات لبناء انسان ومجتمع جديد طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

جاء ذلك في حضور المهندس احمد ابراهيم رئيس حي الاسمرات، عدد من قيادات المجلس القومي للمرأة على رأسهم المهندسة جيهان احمد رئيس الادارة المركزية لقطاع رئاسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة فاتن فاروق مسئول تنفيذ المشروعات المجلس بحي الاسمرات، وانجي اليماني مدير برنامج تنمية الاسرة ومي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة .

ثمنت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وما يوليه المجلس من دور فعال لتدريب وتوعية و تشغيل السيدات وتوفير فرص العمل المتعددة للمرأة بوجه عام و المرأة المعيلة بوجه خاص في مختلف محافظات مصر و منها الانشطة المختلفة التي يتم تقديمها للمرأة بمدينة الاسمرات لتمكينها اقتصاديا تعميقا لدور واهمية المرأة في بناء المجتمع مما كان له .

أهمية العمل بصورة فورية لاقامة دراسات الجدوى للسرعة في بدء تنفيذ المشروع

اكدت نائب المحافظ على أهمية العمل بصورة فورية لاقامة دراسات الجدوى للسرعة في بدء تنفيذ المشروع من خلال توفير قطعة ارض بمدينة الاسمرات على مساحة ٣٧٥٠ متر مربع واستخراج التصاريح اللازمة لها وامدادها بالمرافق اللازمة التي تساعد في اعمال التشغيل .

كما استعرض الحضور التجارب المميزة لاقامة مثل تلك الاتشطة في محافظات مصر المختلفة والتي تم تشغيلها بكفاءة عالية مع تقديم الخدمات المختلفة و منها التسويق و التدريب الانتاجي من خلال المجلس او فتح قنوات تسويقية خارجية لتحقيق الاستفادة القصوى

الجدير بالذكر ان الدولة المصرية بكافة اجهزتها تبذل جهودًا غير مسبوقة لتقديم كل سبل الدعم لاهالي مدينة الأسمرات والتي تعد نموذجا مميزا متكامل الخدمات، بنته الدولة بديلًا للعشوائيات فى إطار حرصها على توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين. ومن خلال استمرار التعاون لتقديم كل الخدمات، التي من شأنها التأثير الإيجابي على جودة الحياة المقدمة للمواطنين القاطنين بها ، إيمانًا من الدولة بأحقية هؤلاء في أن ينعموا بحياة كريمة بديلا عن المناطق العشوائية.

وياتي ذلك في ضوء خطة الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية لتمكين المرأة باعتبارها مفتاح الحياة واحد دعائم بناء الجمهورية الجديدة من خلال تعزيز دورها ومشاركتها الفعالة في عملية النهضة كونها شريك اساسي وفعال لبناء المجتمع ومنها توجيه الدعم للمرأة بمدينة الأسمرات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية .