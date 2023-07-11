لعبة المفارقات.. إيمان البحر درويش على فراش المرض ونجله مُدان بحكم قضائي

في مشهد حمل معه الكثير من المفارقات، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لنجل الفنان إيمان البحر درويش عما أسند إليه من اتهامات، من بينها تعاطي المخدرات، والقيادة سيارة تحت تأثير مواد مخدرة، ذلك الحكم جاء تزامنًا مع احتلال الفنان الكبير إيمان البحر درويش، محركات البحث على جوجل، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب لحظات من نشر صورته وهو على فراش المرض، بينما بدت معالم وجهه في حالة إنهاك كبيرة، وهو الأمر الذي أثار ذهول الشارع المصري، تعاطفًا مع النجم الكبير، ولكن المفارقة شاءت أن تجمع الفنان بنجله، الذي صدر ضده حكمًا بالإدانة اليوم، في قضية التسبب بوفاة طفل بعدما صدمه بسيارته.

خلال السطور التالية، نستعرض أبرز محطات القضية منذ بدء التحقيق فيها، وختامًا بجلسة النطق بالحكم.

بداية الواقعة، تعود إلى نهاية شهر يناير الماضي، عندما تلقت أجهزة أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل "عمر" البالغ من العمر 9 سنوات، حول وقوع حادث تصادم بمنطقة سيدى جابر، أسفرت عن مصرع الطفل، السابق ذكره وإصابة والدته.

بعد ذلك، أحال قاضي التجديدات بمحكمة سيدي جابر شرق الإسكندرية، في وقت سابق، المتهم "إسلام البحر درويش"، إلى محكمة جنايات الإسكندرية لنظر أولى جلسات محاكمته بعد أن أثبت التقرير الطبي تعاطيه مخدر الكوكايين أثناء قيادة سيارته.

بينما جاء فى البلاغ المحرر من أسرة الطفل المجنى عليه، أن والدته كانت برفقته وشقيقه ووالدهم فى السيارة فى طريقهم إلى إحدى المستشفيات، لعرض الطفل الأصغر على الطبيب المتخصص وأن الطفل "عمر" كان في السياررة من الخلف بينما الطفل الأصغر كان برفقة أمه على الكرسي الأمامي وأثناء سيرهم بشارع المشير اصطدمت سيارة بهم قادمة من الخلف لتنقلب بهم السيارة.

ليتسبب الحادث في وفاة الطفل "عمر" واصابة الأم وزوجها ونجلها بإصابات متفرقة في الجسد ووجهت أسرة الطفل المتوفي خلال المحضر المُحرر سلفاً، اتهاماً للشاب "إسلام إيمان البحر درويش"، بالتسبب فى وفاة نجلهم وذلك بسبب قيادة السيارة بسرعة جنونية واصطدم بالسيارة من الخلف فى الوقت الذي كان الشارع خاليا من السيارات.

تم عرض المتهم "إسلام" على الطب الشرعي وأثبت التقرير قيادة المتهم السيارة مخمورًا وكونه متعاطي المواد المخدرة وبعرضه على جهات قررت حبسه لمدة 4 أيام ثم 15 ثم 45 يومًا على ذمة التحقيق.

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن سبب وفاة الطفل "عمر" هو إصابته بنزيف فى المخ، ووجهت جهات التحقيق للمتهم "إسلام إيمان البحر درويش" تهمة التسبب في وفاة الطفل "عمر محمود"، والقيادة تحت تأثير المخدرات وتعريض حياة المواطنين للخطر وجرى قيد الواقعة تحت القضية التي تحمل رقم 3387 لسنه 2023 جنح سيدي جابر.

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