المشدد 3 سنوات لنجل فنان شهير بتهمة قتل طفل وإصابة أمه

أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لنجل فنان شهير عما أسند إليه من اتهامات، أبرزها تعاطي المخدرات، والقيادة سيارة تحت تأثير مواد مخدرة، ما تسبب في وفاة طفل بعد أن صدم سيارة أسرته في منتصف الليل في منطقة سيدي جابر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

بدأت تفاصيل الحالدث، بتلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم في شارع المشير، وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ برفقة رجال المرور وتبين إصابة سيدة وطفل لفظ أنفاسه الأخيرة في حادث تصادم سيارتين بعد اختلال عجله القيادة في ساعات متأخرة من الليل وتم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم إزالة أثار الحادث وفتح الطريق .

وقضت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في وفاة طفل أثناء قيادته السيارة بأحد شوارع الإسكندرية وإصابة والدته، وقررت تفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الحادث، وعقب انتهاء التحقيات أحالت النيابة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وتواصل اجهزة الأمن التحقيق في الواقعة، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

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