الدفاع المدني يسيطر علي حريق هائل بأحد الكافيهات بحي النور في شرم الشيخ

سيطرت قوات الدفاع المدني و الاطفاء علي حريق هائل اندلع في احد الكافيهات وعدد من المحلات التجارية وذلك قبل امتداد السنة اللهب العمارات المجاورة .



تلقي اللواء شريف رؤوف بلاغ يفيد اندلاع حريق هائل في كافيه " ام كلثوم " وعدد من المحلات الخشبيه المجاوره .

وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لموقع الحريق وتم إخلاء السكان في العمارات المجاورة للحريق .



وقال شهود عيان إن الحريق اندلع نتيجة تسريب غاز من احد اسطوانات البوتاجاز وساعد ارتفاع درجة الحرارة مع الرياح علي سرعة الاشتغال وخاصة ان الكافية خشبي وكان يوجد معرض ملابس .

وقد انتقل لموقع الحريق اللواء شريف رؤوف مدير امن جنوب سيناء واللواء رماح هاشم ورئيس مدينة شرم الشيخ .



ولم يسفر الحريق عن اية اصابات بين الافراد وتم إخلاء سكان العمارات المجاورة للحريق تحسبا بامتداد السنة اللهب، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.