عاجل
التوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب الاستثمارات مجلس الوزراء السعودى يدعم قرارات أوبك بلس مدبولي: "نستهدف في المرحلة الحالية دعم القطاع الخاص"
الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الدفاع المدني يسيطر علي حريق هائل بأحد الكافيهات بحي النور في شرم الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

سيطرت قوات الدفاع المدني و الاطفاء  علي حريق هائل اندلع في احد الكافيهات وعدد من المحلات التجارية وذلك قبل امتداد السنة اللهب العمارات المجاورة .


تلقي اللواء شريف رؤوف بلاغ يفيد اندلاع حريق هائل في كافيه " ام كلثوم " وعدد من المحلات الخشبيه المجاوره  .
وعلي  الفور انتقلت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لموقع الحريق وتم إخلاء السكان في العمارات المجاورة للحريق .


وقال شهود عيان إن الحريق اندلع نتيجة تسريب غاز من احد اسطوانات البوتاجاز وساعد ارتفاع درجة الحرارة مع الرياح علي سرعة الاشتغال وخاصة ان  الكافية خشبي وكان يوجد معرض ملابس .
وقد انتقل لموقع الحريق اللواء شريف رؤوف مدير امن جنوب سيناء واللواء رماح هاشم  ورئيس مدينة شرم الشيخ .


ولم يسفر الحريق عن اية اصابات بين الافراد وتم إخلاء سكان العمارات المجاورة للحريق تحسبا بامتداد السنة اللهب، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

 

الجريدة الورقية