شاهد.. أجمل أهداف المدفعجي محمد النني في عيد ميلاده الـ31

يحتفل اليوم الثلاثاء النجم الدولي المصري محمد النني المحترف ضمن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ31، حيث أنه من مواليد 11 يوليو 1992.

ونجح النني في تسطير اسمه بحروف من ذهب في عالم الاحتراف، حيث بدأ مشواره في أوروبا مع بازل السويسري والذي انتقل إليه من نادي المقاولون العرب في يناير 2013.

ثم انتقل نجم الوسط إلى فريق أرسنال الإتجليزي في نقلة تاريخية بمسيرة اللاعب عام 2016، ونجح اللاعب الدولي المصري في الحفاظ على تواجده ضمن كتيبة المدفعجية لسنوات طويلة وحتى الآن.

وسجل النني أكثر من هدف مميز بقميص ارسنال، إلا أن أفضلها جاء في شباك نادى برشلونه بإياب دور الـ 16 بدورى أبطال أوروبا بتسديدة صاروخيه متقنه في شباك الحارس مارك اندريه تيرشتيجن.

وتم اختيار هذا الهدف كأفضل هدف لأرسنال خلال شهر مارس 2016 بجانب اختيار النني كأفضل لاعب لنفس الشهر في فريقه، وترصد لكم بوابة الوفد أجمل أهداف النني في مسيرته.

وتوج النني بالعديد من الألقاب خلال مسيرته الاحترافية، حيث حصل مع أرسنال على ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية "مرتين"، كما حصل على لقب الدوري السويسري 3 مرات رفقة فريق بازل.

شاهد أجمل أهداف النني في عيد ميلاده الـ31