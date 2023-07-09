النني واوديجارد يطيران إلى معسكر آرسنال في المانيا (شاهد)

صاحب النجم المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال زميله أوديجارد رحلة السفر إلى ألمانيا استعداداً لخضوض معسكر الجانرز إستعدادًا للموسم الجديد.

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وكتب النجم الدولي محمد النني عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " برفقة أوديجارد قائلا:" إلى ألمانيا ".

ويخوض فريق آرسنال خلال الفترة القادمه معسكراً مغلقاً في ألمانيا إستعدادًا للموسم الجديد يتضمن العديد من المباريات الهامة في المعسكر.

محمد النني واوديجارد

آرسنال

على الجانب الاخر، جددت إدارة آرسنال تعاقدها مع المدافع الفرنسي ويليام ساليبا بعقد طويل الأمد خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية .

وتعمل إدارة آرسنال خلال الوقت الراهن المحافظة على أعمده الفريق للمنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا.

رحل السويسري جرانيت تشاكا لاعب نادي أرسنال الإنجليزي إلى صفوف بايرن ليفركوزن الألماني وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث انضم تشاكا لنادي أرسنال في مايو 2016 وخاض 297 مباراة في جميع المسابقات وسجل 23 هدفًا وصنع 29 هدفًا.

وساهم تشاكا مع ارسنال في التتويج مرتين بكأس الاتحاد الإنجليزي، كما توج بدرع الاتحاد الإنجليزي مرتين خلال فترة وجوده مع النادي.