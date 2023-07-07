المدافع ساليبا يكشف سر عقده طويل الأمد مع أرسنال

لعب المدافع الفرنسي ويليام ساليبا دورا محوريا في حصول أرسنال على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.

ووافق اللاعب على طلب النادي الإنجليزي بعقد طويل الأمد حيث تم التوصل لاتفاق نهائي يبقي ساليبا في النادي لمدة أربعة أعوام

وكان ساليبا"22 عاما" دائم الظهور في الدوري حتى تعرض لإصابة في الظهر خلال الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام سبورتينج في الدوري الأوروبي في أواخر مارس الماضي، وهي الإصابة التي أبعدته في النهاية حتى نهاية الموسم.

.وقال ساليبا للجماهير في مقطع فيديو على حساب النادي "تويتر": ولدت في شمال باريس ولكنني أصبحت رجلا في شمال لندن.

وأضاف: أعلم أنه أمر غريب عليكم. ظهرت، كطفل لم تسمعوا عنه من قبل وبدأت أذهب لأندية مختلفة على سبيل الإعارة قبل أن تشاهدوني وأنا ألعب.

وأكمل :أعلم أن هذه كانت أفضل خطة لي، وفي الصيف الماضي عندما عدت للنادي وأصبحت لاعبا محوريا بالفريق لا يمكن أن تصف الكلمات ما أشعر به هنا.

ولم يشارك ساليبا، الذي سيرتدي القميص رقم 2 في الموسم المقبل، في مباراة رسمية مع أرسنال حتى بداية الموسم الماضي، رغم أنه انضم من سانت إتيان في 2019 مقابل 27 مليون جنيه إسترليني (63ر34 مليون دولار) .

وأصبح ساليبا أحدث اللاعبين الأساسيين الذين يجددون عقودهم بعد جابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا وآرون رامسدال، الذين جددوا عقودهم مطلع هذا العام، وجابرييل ماجاليس، الذي جدد تعاقده في أكتوبر الماضي.