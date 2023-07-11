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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القمر يقترن بالمشترى عملاق المجموعة الشمسية اليوم

القمر يقترن بالمشترى
القمر يقترن بالمشترى عملاق المجموعة الشمسية

يرصد بسماء مصر والوطن العربي فجريوم اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 اقتران هلال القمر المتناقص بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة بالافق الشرقي قبل شروق الشمس بعدة ساعات.

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 وجود القمر قرب المشتري

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، إن وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء ، فالقمر يبعد عنا حوالي 382,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد 783,892,842  كيلومتر .

 قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة

يعتبر كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وعند مراقبة موقع القمر في نفس الوقت اليوم التالي سيلاحظ أنه قد أبتعد عن كوكب المشتري وهبط نحو الافق الشرقي وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.

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