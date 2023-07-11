اليوم العالمي للسكان.. الهند تتجاوز الصين في أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان

يحتفي قاطنو كوكب الأرص باليوم العالمي للسكان والذي يوافق الحادي عشر من يوليو كل عام، وذلك بعد الاحتفال به لأول مرة من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1989 من وحى يوم 11 يوليو 1987، الذي وصل فيه عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة تقريبا.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للسكان إلى تنمية الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، وقررت الجمعية العامة بموجب قرارها 45/216 المؤرخ في ديسمبر 1990، مواصلة الاحتفال بتلك المناسبة بما يعزز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية.

وتستعرض "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي أكبر دول العالم من حيث عدد السكان وفقًا لأخر بيانات الأمم المتحدة:

1. الهند

أشارت بيانات للأمم المتحدة أن الهند تفوقت على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، فقد تجاوز عدد سكان الهند 1.428 مليار نسمة، إلا أن دولة الهند لا تملك أية معلومات رسمية حول عدد سكانها لأنها لم تقم بإحصاء منذ 2011، والإحصاء في الهند الذي لا يحصل سوى مرة في العقد، كان يفترض أن يحصل في 2021 لكن تم تأجيله بسبب وباء كوفيد-19، وباتت العراقيل اللوجستية والتردد السياسي يحولان دون إجرائه ومن غير المرجح أن تنظم هذه العملية الواسعة النطاق قريبا.

2. الصين

حسب الأرقام الرسمية التي نشرت في مطلع السنة، فإن عدد سكان الصين تراجع السنة الماضية للمرة الأولى منذ 1960-1961، بعد مجاعة بدأت عام 1959، خلّفت عشرات ملايين الوفيات إثر الحملة الاقتصادية الكبرى التي اعتمدها الحزب الشيوعي الصيني في 1958، والتي أطلق عليها اسم "القفزة العظيمة الى الأمام"

ففي 19 أبريل الماضي قدر تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول وضع السكان في العالم بأن عدد سكان الهند سيبلغ 1,4286 مليار شخص مقابل 1,4257 مليار للصين بحلول منتصف سنة 2023، وجاء في البيان "بلغ عدد سكان الصين ذروته عند 1,426 مليار نسمة في 2022 وبدأ بالتراجع".

3. الولايات المتحدة

يُقدّر عدد سكان أمريكا 2023 بنحو 336,791,975 نسمة أي ما نسبته 4.25% من إجمالي عدد سكان العالم 2023، وذلك حسب أحدث إحصائية رسمية للأمم المتحدة حول سكان أمريكا. وبذلك يكون الترتيب العالمي أمريكا هو 3 في قائمة أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.

4. إندونيسيا

تعتبر إندونيسيا من الدول الجزرية الأكثر اكتظاظا بالسكان لعام 2023 والذي يُقدّر بنحو 276,361,783 نسمة، وذلك بنسبة 3.55% من إجمالي عدد سكان العالم، حيث ارتفع عدد السكان في إندونيسيا لعام 2023 عن العام السابق 2022 بنحو 2,838,168 نسمةن

5. باكستان

يقدّر عدد سكان باكستان 2023 بنحو 234,182,053 نسمة وذلك حسب أحدث إحصائية رسمية للأمم المتحدة حول سكان باكستان، وتبلغ نسبة سكان باكستان 2.83% من إجمالي سكان العالم، ونتيجة لذلك تحتل باكستان المرتبة 5 في قائمة أكبر دول العالم حسب عدد السكان.

يُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار في عام 2030، وأن يزيد بعد ذلك إلى 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050 ثم يصل بعد ذلك إلى 10.4 مليار نسمة بحلول عام 2100.