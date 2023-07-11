اليوم العالمي للسكان.. أقل بلدان العالم كثافة

يحتفي قاطنو كوكب الأرص باليوم العالمي للسكان والذي يوافق الحادي عشر من يوليو كل عام، وذلك بعد الاحتفال به لأول مرة من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1989 من وحى يوم 11 يوليو 1987، الذي وصل فيه عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة تقريبًا.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للسكان إلى تنمية الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، وقررت الجمعية العامة بموجب قرارها 45/216 المؤرخ في ديسمبر 1990، مواصلة الاحتفال بتلك المناسبة بما يعزز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية.

وبالرغم من مشكلة الزيادة السكانية على مستوى العالم وصول عدد السكان لأكثر من 8 مليارات نسمة إلا أن بعض البلدان استطاعت أن تحافظ على كثافة سكانية منخفضة ومعظمها جزر نائية ومساحتها منخفضة وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي.

جزر كوكوس

جزر كوكوس هي منطقة خارجية أسترالية، ويتكون أرخبيل جزر كوكوس من جزيرتي شعب حلقية (آتولات، جزر مرجانية) و27 جزيرة مرجانية صغيرة غير مسكونة، يقع الأرخبيل في المحيط الهندي في منتصف الطريق تقريبًا بين أستراليا وسريلانكا وقريبًا نسبيًا من جزيرة سومطرة الإندونيسية، وتبلغ مساحتها 14 كم²، وعاصمتها ويست آيلند، ويبلغ عدد سكانها حوالي 600 شخص.

جزر بيتكيرن

تتكون جزر بيتكيرن من أربع جزر بركانية في جنوب المحيط الهادي وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 47 كيلومتر مربع، كما أن سكان جزر بيتكيرن هم مجموعة عرقية ثنائية العرق تنحدر في الغالب من تسعة متمردي باونتي وزوجات تاهيتيات، وتعتبر جزيرة بيتكيرن هي أقل المناطق المأهولة بالسكان في العالم وهي مدرجة في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ويسكن جزيرة بيتكيرن بشكل أساسي المتمرد في بونتي والتاهيتيين أو البولينيزيين الذين يُعتقد أنهم رافقوا المتمردين إلى الجزيرة، ويبلغ عدد سكان جزيرة بيتكيرن 56 شخصًا فقط من العائلات الأربع.

مدينة الفاتيكان

مدينة الفاتيكا المعروفة رسميًا باسم دولة مدينة الفاتيكان هي أصغر دولة من حيث المساحة في العالم وتأخذ شكل شبه إهليلجي في قلب مدينة روما عاصمة إيطاليا التي تحيط بها من جميع الاتجاهات ويفصلها عنها أسوار خاصة، وتبلغ مساحة الفاتيكان 0.49 كم مربع ويقارب عدد سكانها 850 نسمة فقط وتعتبر بالتالي ثالث أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ناورو

ناورو ورسميًا جمهورية ناورو الاقتصادية الشعبية الحرة المطلقة، عُرفت سابقًا باسم جزيرة بليزانت، هي دولة جزرية صغيرة في أوقيانوسيا، وسط المحيط الهادئ، يقدّر عدد سكان ناورو 2023 بحوالي 10,690 نسمة، وذلك حسب أحدث إحصائية رسمية للأمم المتحدة حول سكان ناورو، وتبلغ نسبة سكان ناورو 0.01% من إجمالي سكان العالم، لذلك تحتل ناورو المرتبة 222 في قائمة أكبر دول العالم حسب عدد السكان.

توفالو

توفالو ‏ والمعروفة سابقًا باسم جزر إليس هي أمة بولينيزية جزرية تقع في المحيط الهادئ في منتصف الطريق بين هاواي وأستراليا، تضم أربعة جزر مرجانية وخمسة جزر حقيقية، يقدّر عدد سكان توفالو 2023 بحوالي 12 ألف نسمة، وذلك حسب أحدث إحصائية رسمية للأمم المتحدة حول سكان توفالو، وتبلغ نسبة سكان توفالو 0.01% من إجمالي سكان العالم، وتحتل توفالو المرتبة 219 في قائمة أكبر دول العالم حسب عدد السكان.