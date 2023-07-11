اليوم العالمي للسكان.. 7 مدن حول العالم تمنحك المال مقابل العيش فيها

يحتفي قاطنو كوكب الأرص باليوم العالمي للسكان والذي يوافق الحادي عشر من يوليو كل عام، وذلك بعد الاحتفال به لأول مرة من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1989 من وحى يوم 11 يوليو 1987، الذي وصل فيه عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة تقريبا.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للسكان إلى تنمية الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، وقررت الجمعية العامة بموجب قرارها 45/216 المؤرخ في ديسمبر 1990، مواصلة الاحتفال بتلك المناسبة بما يعزز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية.

ورغم وصول عدد السكان في العالم إلى أكثر من 8 مليارات نسمة إلا أنه توجد بلدان حول العالم نجدها هشه تخلو من السكان، وتبحث عن أشخاص يعيشون بها مقابل الحصول على مبلغ من المال من أجل جذب عدد من السكان

انطلاقًا من الاحتفال باليوم العالمي للسكان ترصد لكم "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي 7 مدن حول العالم تمنح سكانها مالًا مقابل الإقامة بها.

مدينة ألبينن

أعلنت مدينة ألبينن Albinen في سويسرا عن حاجتها للسكان مقابل الحصول على مبلغ قدره 50000 جنيه إسترليني (ما يقرب من 2 مليون جنيه)، تقع مدينة ألبينن على ارتفاع 4265 قدمًا في منطقة فاليز بـ سويسرا، على منحدر مشمس مواجه للجنوب بين خليجين.

ورغم قممها الجذابة المغطاة بالثلوج والمناطق المحيطة الرائعة، إلا أن المكان كان فارغًا تقريبًا لعدة سنوات، حيث بلغ عدد سكان البلدة حتى ديسمبر 2020 243 نسمة فقط.

منذ أن غادر معظم سكان ألبينين الأصليين بأعداد كبيرة للاستقرار في المدن الكبرى، تحاول سلطات المدينة زيادة الأعداد بحوافز جذابة ويعد الحافز الأخير هو أن المقيمين الجدد سيحصلون على 50000 جنيه إسترليني للانتقال إلى ألبينين والعيش هناك.

مدينة ألبينن

دولة إيرلندا

تقدم دولة إيرلندا 90 ألف دولار لمن يرغب في الانتقال والعيش في منزل بإحدى جزرها، وأعلنت إيرلندا عن خطة لتنشيط أكثر من 20 جزيرة شاعرية تقع قبالة ساحلها الغربي، بما في ذلك جزيرة أخيل، التي ظهرت مناظرها الطبيعية الخلابة من فيلم هوليوود "The Banshees of Inisherin"، بالإضافة إلى جزر Gaeltacht العشر الناطقة باللغة الإيرلندية.

وقالت إيرلندا إنه على الأشخاص الراغبين في الحصول على المنحة شراء منزل شاغر أو مهجور قبل عام 2017 وتجديده للعيش فيها، وتنقل الشبكة أنه يجب أن يدرك سكان الجزر المحتملون أنه على الرغم من عدم تواجد قيود على من يمكنه شراء العقارات في أيرلندا، فإن امتلاك مكان لا يضمن لك الحق في العيش هناك.

منطقة كالابريا بإيطاليا

أعلنت منطقة كالابريا عن تقديم ما يصل إلى 28000 يورو، أي ما يعادل 33000 دولار، على مدى ثلاث سنوات كحد أقصى للأشخاص المستعدين للانتقال إلى قرى نائمة بالكاد يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة على أمل عكس سنوات من الانخفاض السكاني، وتشمل هذه القرى مواقع بالقرب من البحر أو على سفوح الجبال أو كليهما.

ولكن تقاضي هذا المال ليس من دون مقابل، فمن أجل الحصول على الأموال، يجب على السكان الجدد الالتزام أيضًا ببدء عمل تجاري صغير، إما من الصفر أو عن طريق قبول العروض الموجودة مسبقًا لمهنيين معينين تحتاجهم البلدات.

مدينة تشيلي

توفر مدينة تشيلي والتي تقع على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية برنامج لمن يريد العيش فيها وهو الحصول على 14 ألف دولار أمريكي في شكل تمويل خالٍ من الأسهم وتأشيرة إقامة لمدة عام واحد، تتوفر أيضًا مساحة العمل المشترك والوصول إلى الموجهين والمستثمرين،

ويمكن لرواد الأعمال الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا التقدم إلى أحد برامج ستارتب تشيلي الثلاثة: البناء والإشعال والنمو، حيث يساعد برنامج "بيلد" رواد الأعمال على إطلاق أعمالهم في تشيلي.

مدينة تشيلي

فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية

تحتاج فيرمونت في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جذب السكان بالدفع لهم، حيث تحاول الولاية التي تتميز ببحيراتها وغاباتها الرائعة تعزيز قوتها العاملة من خلال خطة تم إطلاقها في يناير 2019.

وتوفر الولاية بداية جيدة للعيش بها من خلال عملها على أساس من يأتِ أولاً يخدم أولاً، والمتقدمون الناجحون مؤهلون لتلقي ما يصل إلى 5000 دولار سنوياً لمدة عامين من العيش هناك من أجل تغطية تكاليف الحياة، وفقاً لبرنامج منحة العمال عن بُعد.

أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية

تعاني أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية مثل فيرمونت، من مشكلة سكانية، ولكن يبدو أنها مشكلة بارزة في تولسا، حيث تبحث المدينة عن العاملين عن بعد للانتقال إلى هناك باستخدام برنامج Tulsa Remote، الذي سعيطيك مبلغًا قدره 10 آلاف دولار لبدء حياتك بالمدينة.

كما توفر الحصول على مكتب في 36 Degrees North، وهي مساحة عمل مشتركة في وسط مدينة Tulsa، بالإضافة إلى رواتب سكن مجانية.

قرية بونجا بإسبانيا

تقدم العديد من المدن الصغيرة بإسبانيا حوافز لجذب سكان جدد، ومن ضمنها قرية بونجا، القرية الصغيرة في منطقة جبلية في شمال إسبانيا، حيث تمنح الأزواج الشباب ما يقرب من 3600 دولار أمريكي للانتقال إلى هناك، ستحصل أيضًا على 3600 دولار أمريكي أخرى لكل طفل يولد في القرية.