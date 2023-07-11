10 وصايا طبية للحماية من الجلطات

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب القومي السابق، إن بداية الحماية من الجلطات بيبتدي من الطفولة وليس من بعد سن الـ ٤٠ وكي نحمي نفسنا من الجلطات لا بد أن نلتزم قدر الإمكان بتنفيذ الوصايا الـ 10 الآتية:

1- الطعام الصحي الغني بالخضراوات والفواكه وعدم الإفراط في تناول النشويات والسكريات والدهون الحيوانية والمهدرجة (اليمن الصناعي) وتعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية والمسلوقة وتجنب المقليات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية والإكثار من شرب الماء.

2- تجنب زيادة الوزن والسمنة.

3- الرياضة المنتظمة والمشي 45 دقيقة.

4- تنظيم الغذاء: إفطار مبكر وغداء لا يتعدى الساعة ٥ م وعشاء خفيف "زبادي و ثمرة فاكهة" الساعة ١٠ م.

5- النوم بكمية وكيفية كافية.

6- لا تدخن ولا تجالس المدخنين وتجنب تمامًا جميع أنواع المخدرات.

7- في حالة وجود عوامل الخطورة التي تؤثر بشكل مباشر فى صحة الشرايين مثل الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول واليوريك أسيد أو الصدفية يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم من خلال المتابعة الطبية المنتظمة والعلاج الدوائي المكثف للحفاظ على الشرايين من تداعيات هذه الأمراض.

8- حتى الشخص السليم تمامًا ولا يشعر بأي أعراض مرضية لا بد أن يعرض نفسه مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري وعمل بعض التحاليل الروتينية مثل السكر التراكمي والكوليسترول واليوريك أسيد ووظائف الكلى والكبد وصورة الدم الكاملة ونسبة فيتامين د، وذلك من خلال الاكتشاف المبكر لأي مشاكل صحية فكلما كان اكتشاف الأمراض مبكرًا كلما كان العلاج أكثر فاعلية وكانت المضاعفات أقل.

9- الحرص على تغيير الحالة المزاجية بالخروج أسبوعيًا للبعد عن التلوث وكسر روتين الحياة وتخفيف ضغوط العمل فهذا يسهم إلى حد كبير في تفريغ الطاقة السلبية وإعادة شحن الطاقة الإيجابية والإقبال على العمل بعد ذلك بشكل أفضل وأكثر صفاء.

10- تجنب الضغوط النفسية والعصبية قدر الإمكان.