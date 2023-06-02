التدخين والوجبات السريعة ضمن مسببات الجلطة الدماغية

أعلنت الدكتورة أولغا بوتيايفا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، أن تخفيض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية ممكن من خلال الامتناع عن التدخين والوجبات السريعة والملح الزائد، وفق روسيا اليوم.



وتشير الأخصائية في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن الأسباب الرئيسية للجلطة الدماغية التخثرية هي: داء السكري، ارتفاع مستوى ضغط الدم، الوزن الزائد، ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم والتدخين.

وتقول: "الإجراءات الوقائية الأساسية هي: الإقلاع عن التدخين لأنه ضار جدا للأوعية الدموية. ومراقبة مستوى الكوليسترول في الدم واتباع نظام غذائي منخفض الكوليسترول. وإذا اقتضى الأمر تناول أدوية لخفض مستوى الدهون وفق وصف الطبيب. التعرف على كيفية قياس ضغط الدم والتحكم فيه بشكل صحيح، وضبطه وفقا لتعليمات الطبيب باستخدام الأدوية الخافضة للضغط. التقليل من استهلاك ملح الطعام (حتى 5 غرامات في اليوم) والدهون الحيوانية وخاصة الدهون المتحولة (الموجودة بكثرة في الحلويات مع السمن والأطعمة المقلية والوجبات السريعة)".

وتوصي الأخصائية بمراعاة النسب الصحيحة للبروتينات والدهون والكربوهيدرات في النظام الغذائي اليومي (30:20:50 بالمئة على التوالي). كما يجب تناول فواكه وخضروات بحدود 400 غرام في اليوم. ويجب ممارسة التمارين الرياضية في اليوم لمدة 30 دقيقة على الأقل والمشي حوالي 10 آلاف خطوة في اليوم.

وتقول: "بالنسبة للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن وخاصة السمنة في منطقة البطن، عليهم التحكم في مستوى الغلوكوز - لأن السبب الرئيسي للجلطة الدماغية هو مرض السكري. وهذا يعني عدم الاكتفاء بقياس مستوى السكر مرة واحدة فقط، بل يجب اجراء دراسة معمقة مثل تحديد "الهيموغلوبين السكري" أو "اختبار تحمل الغلوكوز الفموي".