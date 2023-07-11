ناقد فني: العلمين تحولت لأجمل منطقة على شاطئ المتوسط (فيديو)

قال الناقد الفني أحمد سعد، إن العلمين كانت منطقة خوف بسبب ارتباطها بالألغام في الحرب العالمية الثانية، لكنها تحولت إلى أجمل منطقة على شاطئ المتوسط، وذلك في غضون 5 أو 6 سنوات، واصفا هذا التحول بأنه شبه إعجاز.

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مهرجان العلمين الجديدة قرار صائب

وأضاف “سعد” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء، أن مهرجان العلمين الجديدة قرار صائب؛ إذ يضم حفلات غنائية وأفلام سينمائية، موضحًا أن هذا المكان سيشهد تعدد القوى الناعمة، وهو ما يعبر عن أن مصر بلد سلام، كما أنها أصل القوى الناعمة وأصل الفنون.

مهرجان العلمين سيشهد أنواع مختلفة من الفنون

وأشار الناقد الفني، إلى أن المهرجان سيشهد تقديم أنواع مختلفة من الفنون، سواء كانت سينمائية أو غنائية أو مسرحية، منوها إلى أن العلمين أصبحت تجذب الكثير من السياح المصريين والعرب، وهو ما يعبر عن نقلة حضارية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية.