خبير: مهرجان العلمين الجديدة يجذب سياحة اليخوت لمصر (شاهد)

تستعد مدينة العلمين الجديدة لأكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط يشهده مليون زائر، حيث تبدأ أولى فعالياته خلال أيام قليلة ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن تقرير مجلة "salon prive" البريطانية المصور عن الأهمية التاريخية لمصر وأهم المدن والمقاصد السياحية بها والتي وصفتها بأنها جاذبة للمسافرين، ليس جديد، وجميع وسائل الإعلام المهتمة بالسياحة تتحدث عن هذا الامر بما يعكس أهمية السياحة والفن.

وأشار إلى أن بعض المواقع الإعلامية في مصر تركز على بعض المشكلات البسيطة في أي مكان سياحي وتضخمها، مؤكدا على أهمية الحديث عن مثل هذه التقارير، مناشدًا بإنتاج أفلام تروج للمناطق السياحية في مصر وإطلاق فضائية للحديث عن المواقع السياحية في مصر.

وواصل أن التقرير لم يُشير للأثار فقط وإنما تحدث عن الأوبرا المصرية ونهر النيل الذي لم يستغل سياحيًا حتى الآن، مؤكدا على ضرورة عودة الرحلات النيلية من القاهرة للأقصر وأسوان.

وأوضح شاكر أن هذا التقرير ملخص بسيط جدًا لمصر يؤكد أن العالم يرى مصر بشكل جيد جدًا، مطالبًا بالاعتماد على هذه الآراء في الترويج للسياحة المصرية.

وأكمل أن مهرجان العلمين الجديدة يجذب نوع جديد من السياحة وهو سياحة اليخوت لمصر والتي تعتبر المستقبل.

مهرجان العلمين

ويعقد مهرجان العلمين المؤتمر الصحفي، يوم الثلاثاء المقبل 11 يوليو من الشهر الجاري، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في تمام الساعة 5 مساء بنورث سكوير.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته خلال أيام قليلة ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي من المنتظر أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولى.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.