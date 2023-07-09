الزراعة تكشف مصير الحيوانات بعد البدء في أعمال تطوير حديقة الحيوانات

أكد الدكتور محمد رجائي، مدير حدائق الحيوان التابعة لوزارة الزراعة، أنه تم حصر المباني الأثرية والأشجار المعمرة في حديقتي الأورمان والحيوان، على مدار شهرين قبل إغلاق الحديقتين، ومن خلال لجنة مشكلة من خبراء الوزارة، قبل تسليمها للمطور.

مصير الحيوانات

وعن مصير الحيوانات في حديقة الحيوان بعد الإغلاق، قال رجائي، إنها ستظل في مكانها وسيتم تقديم كافة الرعاية الغذائية والطبية لها حتى الانتهاء من بناء أماكنها الجديدة، وتحت رعاية العمالة القديمة، لارتباطهم نفسياً بهم، موضحاً أن وزارة الإنتاج الحربي، ستتولى دفع الأجور لهؤلاء العاملين، باعتبارها المطور.

ومن جانبه، قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنه اعتبارا من اليوم الأحد 9 يوليو سوف تبدأ خطة تطوير حديقة الحيوان.

خطة تطوير الحديقة

وأشار إبراهيم إلى أن خطة تطوير الحديقة تستهدف رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الاثرى والنباتات والأشجار النادرة

واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، حتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

وأضاف إبراهيم أنه نظرا لحجم اعمال التطوير والترميم الكبيرة الذي سوف يتم في البنية الأساسية المتهالكة، الأمر الذي يتطلب حفر الطرق الداخلية، وبالتالي صعوبة استقبال المواطنين حرصا على سلامتهم أثناء مدة التطوير والتى سيتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة عن البدء كذلك في تطوير حديقة الاورمان بالتزامن مع حديقة الحيوان

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة بتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، وبالتعاون مع الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان.