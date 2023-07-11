البلدي الطازج بـ225 جنيهًا.. أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

تواصل الحكومة جهودها لرفع كاهل المعاناة عن المواطن البسيط في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع، بضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم عبر منافذها الثابتة والمتحركة.

وتطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، في منافذها الثابتة والمتحركة.

وتتميز منتجات وزارة الزراعة بإنتاجها داخل مزارع الوزارة، وبيعها في المنافذ التابعة لها من دون حلقات وسيطة.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة:

- أسعار اللحوم البلدي الطازجة في منافذ الوزارة بسعر 225 جنيهًا.

- أسعار اللحوم المجمدة من 170 لـ190 جنيهًا.

- تبدأ أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.

- سعر الكبدة 135 جنيهًا.

- اللحم المفروم فيبلغ سعره 150 جنيهًا.

- أسعار السجق فتسجل 90 جنيهًا.

- الشاورما تسجل سعر 120 جنيهًا.

أماكن منافذ وزارة الزراعة:

منافذ بجانب الوزارة:

وتوجد الكثير من المنافذ بجانب وزارة الزراعة بمنطقة الدقي.

منافذ الهرم:

وتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة، وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم توجد بها خضار وفاكهة والمواد الغذائية كافة.

أكتوبر:

منافذ وزارة الزراعة بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها - الحي المتميز - سنتر 3 يوجد بها منافذ أسماك طازجة وخضار وفاكهة ولحوم ودواجن والمواد الغذائية كافة.

منافذ متحركة:

وتوجد الكثير من السيارات التابعة لوزارة الزراعة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية؛ لبيع السلع بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالأسواق الأخرى.