اليوم العالمي للسكان.. هذه الدول الأعلى نموًا

في الحادي عشر من يوليو كل عام، يحتفي العالم باليوم العالمي للسكان وذلك من أجل التذكير بالحاجة الملحة للتعاون والعمل لضمان مستقبل مزدهر للبشرية، وزيادة الوعي بقضايا السكان العالمية.

تاريخ الاحتفال

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للسكان من أجل رفع الوعي بقضايا السكان ومعرفة تأثيرها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولفت الانتباه إلى الاتجاهات السكانية العالمية.

وقد خصصت الأمم المتحدة كل عام يوم 11 يوليو للاحتفال باليوم العالمي للسكان وهي الفعالية السنوية التي تستهدف إذكاء الوعي بالقضايا السكانية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الدول الاعلى في معدلات النمو السكاني حتى عام 2022:

الصين

تشير بعض التقديرات إلى أن الصين من الدول الأعلى نموًا في معدلات النمو السكاني، حيث بلغ التعداد السكاني نحو 1.44 مليار نسمة، ما يعادل 19% من سكان العالم.

الهند

تعد الهند من الدول الاكثر اكتظاظًا بالسكان ليصل عدد سكانها إلى 1.39 مليار نسمة، ما يمثل 18% من السكان في العالم، ومن المتوقع أن تتجاوز الهند الصين لتصبح أكبر بلدان العالم سكانًا.

السكان

الولايات المتحدة الامريكية

وقد وصل عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية إلى 332.5 مليون نسمة، أي ما يعادل 4.1% من سكان العالم خلال منتصف نوفمبر الماضي.

إندونيسيا

تعد إندونيسيا من الدول الجزرية الأكثر اكتظاظا بالسكان، إذ وصل عدد سكانها إلى 275 مليون نسمة، ما نسبته 3.4% من سكان العالم خلال عام 2022 م.

النمو السكاني

البرازيل

فيما وصل التعداد السكاني لدولة إلى 214.2 مليون نسمة، ما يعادل 2.67% من السكان في العالم.

روسيا

وقد وصل التعداد السكاني لروسيا إلى 145.8 مليون نسمة، ما يمثل 1.8% من السكان في العالم.