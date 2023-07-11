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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انطلاق منافسات بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث بالإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء منافسات بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث تحت 17 عاما والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

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تفاصيل فوز اللاعب أحمد الجندي بذهبية العالم في الخماسي الحديث

وانطلقت بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث اليوم بمنافسات تتابع الفرق للفتيات والبنين، ويتكون فريق الشباب من محمد حاتم وأسامة مدحت، فيما يضم فريق الشابات فريدة أبو هاشم وسارة عمرو.

 

وتبدأ منافسات الشابات في بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث بمسابقة السلاح في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ثم النقاط الإضافية للسلاح في الساعة الرابعة، ثم الموانع والسباحة والليزر رن.

 

وتبدأ منافسات الشباب بمسابقة السلاح أيضًا في الساعة الواحدة ظهرًا ثم النقاط الإضافية للسلاح الساعة السابعة، ثم الموانع والسباحة والليزر رن. 

 

ومع تمام الساعة السادسة مساءً ينعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يليه ختام منافسات الشباب، وعقب توزيع جوائز اليوم الأول يقام حفل الافتتاح الساعة التاسعة والنصف مساءً.

 

وتضم بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث منافسات فردي البنين وفردي البنات وتتابع الفرق والتتابع المختلط.

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يوسف شومان يحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية الخماسي الحديث

35 دولة تشارك في بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

وأكدت 35 دولة مشاركتها في بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث كالتالي: البرازيل، بوركينافاسو، كندا، الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، الهند، بالإضافة إلى مصر.

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