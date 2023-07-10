الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تفرج عن 185 ألف طن أعلاف بـ 100 مليون دولار

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف" ذرة- فول صويا"  متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.
وقال القصير، إنه خلال الفترة من 23/6/2023 حتى 6/7/2023 تم الإفراج  عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 100 مليون دولار.

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ذرة وفول صويا


وأضاف وزير الزراعة،  أن الإفراج شمل  107 ألف طن من الذرة  بحوالي 39 مليون دولار وحوالي 78 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 59 مليون دولار، وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2مليون دولار.
ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 6 يوليو 2023)   6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليار دولار .
وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف  من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.
 

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