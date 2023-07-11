مصر تعرض تجربتها في ملف التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل

أعلنت وزارة العميل عن مشاركة وزير العمل حسن شحاتة، غدا الأربعاء، في العاصمة الإسبانية مدريد، في الاجتماع رفيع المستوى الذي ينظمه "الاتحاد من أجل المتوسط".

وقال العمل انه يضم في عضويته 43 دولة منهم 28 من الاتحاد الأوربي، و 15 من الشرق الأوسط وشمال المتوسط، الذي تأسس عام 2008 بهدف تعزيز الشراكة الاورومتوسطية، وتعزيز العلاقات بين دول أوروبا ،وبلدان جنوب المتوسط.



ومن المقرر ان ينعقد هذا الاجتماع تنسيقا بين "الاتحاد من أجل المتوسط"، ومؤسسة "اناليندا"، وتماشيا مع "العام الأوروبي للمهارات 2023"، وسيناقش ملف "المهارات والتعليم الفني والتدريب المهني"، ودعم التحولات "الديموغرافية والرقمية والخضراء "، وسوف يعرض الوزير حسن شحاتة تجربة الدولة المصرية في مجال التدريب المهني الذي تنفذه الوزارة، وربطه باحتياجات سوق العمل، وكذلك التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج لدعم وتطوير هذا الملف،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة بشأن التدريب المهني وأهمية تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

احتياجات سوق العمل



يشارك في الاجتماعات ممثلي بلدان "الاتحاد من أجل المتوسط"، ومنهم جواكوين بيريز سكرتير الدولة للتشغيل والاقتصاد الاجتماعي بأسبانيا ،ونيكولاس شميت المفوض الأوروبي للعمل والحقوق الاجتماعية ،واريج حوامدة سفيرة الاردن بأسبانيا ،والاميرة ريم على رئيس مؤسسة اناليندا ،وناصر كامل السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط ،وعدد من وزراء العمل حول العالم ،وممثلي مؤسسات التدريب الأوروبية.