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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: "فتح باب التقديم للتدريب المهني المجاني لشباب القاهرة على 11 مهنة"

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل اليوم الإثنين، عن فتح باب التقديم على التدريب المهني  لشباب القاهرة، على مهن: الخياطة والتفصيل، وصيانة المحمول، والأجهزة المنزلية، والطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف، وميكانيكا السيارات، واللحام، ودورات فى الحاسب الآلى، واللغة الإنجليزية، وذلك بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة  الشرابية سابقًا، بالإضافة إلى فتح باب التقديم للتدريب بالوحدة المتنقلة بحى الأسمرات على مهن: التفصيل والحياكة، والسباكة، والكهرباء.

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 قالت الوزارة، إنها تلقَّتْ تقريرًا من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة، بشأن تلك الدورات التدريبية المجانية، موضحًا توجيهات الوزير حسن شحاتة بالاستفادة من مركز تدريب الشرابية، وإمكانياته المتميزة، وتكثيف الدورات التدريبية للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص عمل وجوائز للمتفوقين، ومساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة لهم، وذلك فى إطار الخطة التدريبية المهنية الجديدة 2023-2024، والتى تنفذها المديريات فى 75 مركزًا تدريبيًّا ثابتًا ومتنقلًا على مستوى الجمهورية خصوصًا فى نطاق مبادرة "حياة كريمة".

 أشار مدير المديرية فى تقريره للوزارة إلى أنه على من يرغب فى الالتحاق بتلك الدورات التقدم بالأوراق المطلوبة، وهى: صورة من آخر مؤهل، وبطاقة الرقم القومى، وصورة شخصية حديثة، ورقم الهاتف، وذلك فى مقر مركز التدريب بـ 9 شارع مهمشة بالشرابية، أو التوجه إلى مقر المديرية،  بـ  برج الفتح 27 شارع عين شمس – حلمية الزيتون أمام سوبر ماركت الفرجانى، موضحًا أن التقديم يبدأ اعتبارا من غدا الثلاثاء 11 -7-2023، وأن الدورة التدريبية تتراوح مدتها من شهر إلى شهرين، بحسب نوع المهنة، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة العمل تفيد حصوله عليها.

 دعت المديرية  شباب القاهرة إلى التقديم والاستفادة من هذه الخدمة المجانية لمساعدتهم على التعامل مع سوق العمل.

يذكر أن  مركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة  تأسس بالقرار رقم 190 بتاريخ 19-7-1983، في حى الشرابية بـ 9 ش مهمشة على مساحة 355 مترًا مربعًا، والانتهاء من تجهيزه عام 1990، وجرى افتتاحه رسميًّا يوم 2-9-1992، وبدأت العمليات التدريبية فيه يوم 25-9-1992، وشهد عملية تجديد خلال الفترة من 2017 حتى 2019، وأطلق عليه اسم مركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة للتدريب المهنى عام 2020، كما أن سعته التدريبية عبارة عن 9 أقسام، كل قسم يستوعب 15 متدربًا، وينفذ 3 دورات تدريبية كل عام يستفيد منها ما يقرب من 405 متدربين، ويضم أقسامًا مختلفة، كل قسم يحتوى على أدوات تدريبية تخص مهنة من المهن التى يحتاجها سوق العمل.

كما أن الوزارة أرسلت مؤخرًا وحدة تدريب متنقلة لتدريب شباب حى الأسمرات على مهن يحتاجها سوق العمل.

 

 

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