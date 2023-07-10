اليوم العالمي للسكان.. العالم يتجاوز 8 مليارات نسمة

في الحادي عشر من يوليو كل عام، يحتفي العالم باليوم العالمي للسكان وذلك من أجل التذكير بالحاجة الملحة للتعاون والعمل لضمان مستقبل مزدهر للبشرية، وزيادة الوعي بقضايا السكان العالمية.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للسكان من أجل رفع الوعي بقضايا السكان ومعرفة تأثيرها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولفت الانتباه إلى الاتجاهات السكانية العالمية.

تاريخ الإنشاء

وقد خصصت الأمم المتحدة كل عام يوم 11 يوليو للاحتفال باليوم العالمي للسكان وهي الفعالية السنوية التي تستهدف إذكاء الوعي بالقضايا السكانية.

وقد أعلن المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي عام 1989م تخصيص يوم 11 يوليو كيوم عالمي للسكان وذلك في الوقت الذي وصل فيه العالم إلى خمسة مليارات نسمة تقريبًا.

منصة لتعزيز التنمية المستدامة

ويعد الاحتفال باليوم العالمي للسكان بمثابة منصة لتعزيز التنمية المستدامة والتصدي للتحديات المرتبطة بالنمو السكاني، خاصة في وقت وصل عدد أفراد الأسرة البشرية إلى رقم غير مسبوق تجاوز 8 مليارات نسمة.

ووفقًا للتقرير الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 2023 " 8 مليارات نسمة وإمكانات لا متناهية: قضية الحقوق والخيارات"، عن انتشار المخاوف السكانية وقيام الحكومات بتبنى سياسات بشكل متزايد تهدف إلى رفع معدلات الخصوبة أو خفضها أو الحفاظ عليها.

ولكن يمكن القول إن الجهود المبذولة للتأثير على معدلات الخصوبة غالبًا ما تكون غير فعالة ويمكن أن تقوض حقوق المرأة.

ويُنشر تقرير حالة سكان العالم سنويًا منذ عام 1978 ليسلط الضوء على القضايا الناشئة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ونشرها واستكشاف التحديات والفرص التي توفرها للتنمية الدولية.

العوامل المؤثرة في النمو السكاني

معدلات الخصوبة

زيادة متوسط العمر

الهجرة الدولية