البحر ممنوع.. رفع الرايات الحمراء في شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية.. كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن استمرار رفع الرايات الحمراء على مختلف شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج، بحسب الإنذار البحري الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

الرياح الشمالية الغربية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط، ما يعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية، ويبلغ ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

فيما ناشدت الإدارة المصطافين ورواد الشواطئ الالتزام بالتعليمات الصادرة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ التي تهدف إلى رفع درجة الوعي عند المصطافين والحفاظ على أنفسهم وأولادهم من مخاطر تؤدي إلى الإصابة أو فقدان الحياة.

طريقة تحذير للمصطافين

وتعد الرايات، طريقة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر،حيث تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

ظاهرة النينيو

اضطراب البحر المتوسط

وقد شهدت حالة البحر المتوسط من الاضطراب ، حيث ربط عدد كبير مايحدث بظاهرة النينيو التي كشفت عنها هيئة الأرصاد الجوية قبل عدة أيام،حيث ارتفعت الأمواج إلى أكثر من 4 أمتار، وهو ما دفع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لرفع الرايات الحمراء على الشواطئ.

فيما تحدث ظاهرة النينو كل فترة بين عامين لـ 7 سنوات، و تلك الظاهرة مرتبطة بـ ارتفاع درجات الحرارة على المحيط الهادي و تؤدي إلى تغير في النمط الجوي.

ارتفاع درجات الحرارة

فيما ستؤثر ظاهرة النينو على ارتفاع درجات الحرارة، لكن في مصر لا نشعر به حسبما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، وأما الدول الأكثر تأثرا بها دول شرق المحيط الهادئ، وتستمر لمدة عام تقريبا.

مصر ستتأثر بظاهرة النينو

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس وارتفاع الحرارة الأيام الماضية ليس له علاقة بظاهرة النينيو، خاصة بعد أن بلغت درجات الحرارة 36 مئوية، ولكن زيادة نسبة الرطوبة سببا في شعورنا بارتفاع الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، وهذا أمر طبيعي في فصل الصيف.

كما ستكون درجات الحرارة مستقرة بشكل كبير، لكن ارتفاع نسب الرطوبة سيستمر، لأن شهري يوليو وأغسطس هما ذروة الحرارة العالية من العام بسبب منخفض الهند الموسمي، واستقرار الطقس سيبدأ من الإثنين المقبل

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج التي قد يصل لـ3 أمتار، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، مع التواجد المستمر في أجواء جيدة التهوية.