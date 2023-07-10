حقيقة غلق جميع شواطئ الإسكندرية

أكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء بكافة شواطئها، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حالة البحر اليوم وغدا وارتفاع الأمواج.

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وقال عبدالرازق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إنه سيتم إغلاق جميع الشواطيء بداية من أبو قير، حتي الساحل الشمالي، مضيفًا:" الغلق من برج العرب في الغرب حتى أبو قير للشرق ".

حقيقة غلق جميع شواطيء الإسكندرية



وشدد على أن حياة المواطنين وسلامتهم أهم من أي شيء آخر، وننتظر تقارير هيئة الأرصاد، مضيفًا:" نتمنى عودة الأجواء لطبيعتها، وأوجه رسالة للمصطافين في الإسكندرية بضرورة الالتزام بالتعليمات وتوجيهات المنقذين، فالبحر مالوش كبير".

وأشار إلى أن سرعة الرياح وصلت لـ 52 عقدة في الدقيقة وارتفاع الأمواج وصل لـ 4 أمتار.